Несколько дней назад Олег Сенцов рассказал об очередном тяжелом дне наступления украинских войск. Сегодня его подразделение ведет тяжелые бои на Запорожском направлении.

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Как изменился Олег Сенцов за последний год войны

Почти год назад, в августе 2022 года, 24 Канал разговаривал с Олегом Сенцовым по видеосвязи. Тогда украинский защитник говорил о том, что Украину неизбежно ждет победа над российскими оккупантами: "Мы не можем позволить себе проигрыш". Также, по словам Олега, мы обязательно вернем Крым, ведь "эта война началась с Крыма, им и закончится".

Впрочем, еще до нашего разговора, в начале июля 2022 года, украинский кинорежиссер уехал с фронта на три дня, чтобы жениться на любимой Веронике Вельч. Сегодня мы пообщались с супругой военног, и она рассказала, как лично для нее изменился Олег за последний год. Вероника поделилась, как часто видится с мужем и показала очень милые фото с сыном Демьяном, который ежедневно ждет отца с фронта.

Олег Сенцов с Вероникой Вельч и сыном Демьяном / Фото из семейного архива

По словам Вероники Вельч, Олег – цельная личность и очень стойко на все реагирует. "Но когда он является свидетелем такого большого количества горя, смерти собратьев, безвозвратности потерь – это не может пройти незамеченным", – сказала жена.

Я знаю, что он оберегает меня от окружающего зла. И именно за время войны это стало очень заметным,

– поделилась Вероника Вельч.

За последний год войны Вероника с Олегом виделась три раза. "У нас обоих высокая интенсивность жизни. Олег на войне, а я обожаю свою работу. Тем не менее до полномасштабной войны мы постоянно что-то делали вдвоем. Я кучу времени провела с ним на съемках и кинофестивалях, мы постоянно путешествовали, поэтому нам есть за что держаться. В общем, мы стараемся быть на связи, обсуждать самые разные темы, помнить, что мир больше, чем это... Война забрала у нас много возможностей, но война не определяет нашу жизнь".

Олег Сенцов с Вероникой Вельч / Фото из семейного архива

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В марте 2023 года Сенцов впервые вживую увидел своего сына. Для Олега это была очень трогательная встреча, о которой он написал так: "Тот момент, когда Демьян осознает, что папа существует не только в телефоне". По словам жены Вероники, "для Деми основное, что папа его любит, делает смешные гримасы по видеосвязи и при встрече щекочет бородой и высоко подбрасывает на руках".

Когда говорит любовь, то слова лишние,

– говорит Вероника Вельч.

Олег Сенцов с сыном Демьяном / Фото из семейного архива

После этого Сенцов долго не выходил в соцсети, ведь проходил обучение и готовился к новым боям. "Те, кто сейчас в окопах, дают время твоим ребятам на подготовку. А взвод, которым ты управляешь, должен быть лучше, чтобы отработать на максимум, но в штурмовых ротах долго не живут", – добавил режиссер.

В начале июня 2023 года Олега повысили до звания "младший лейтенант". Теперь он в офицерском составе. "Нам нелегко, но мы выполним свою работу. Честь имею!" – писал Сенцов.

Олега Сенцова повысили в звании / Фото из фейсбука Олега

Недавно, 20 июня, Сенцов сообщил, что оккупанты подбили их машину. Он с экипажем смог спастись. "Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли вылезти. Война за нашу землю продолжается. Вечная слава погибшим, которые освобождали Украину от захватчиков", – писал Олег.

Как сообщает Вероника, для Олега война – это ужасно. И "не столь важно, что он говорит, гораздо важнее то, о чем молчит", – подытожила женщина.

Олег Сенцов на войне / Фото из фейсбука Олега