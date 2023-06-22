Фильм ужасов "Конотопская ведьма" стал первым проектом FILM.UA Group в линейке гороров с украинским мифологическим бэкграундом. Он вдохновлен реальной историей женщины из Конотопа и образами украинского мистицизма.

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"Конотопская ведьма": сюжет и тизер

В центре сюжета – древняя ведьма из Конотопа, которая, влюбившись в обычного парня, отказывается от своих ведьмских способностей. Однако когда началась полномасштабная война, а русские солдаты захватывают город и жестоко убивают ее любимого, она решает отомстить, возвращая свою магию, и опустошает убийц своего жениха ужасными и кровавыми наказаниями.

Главную роль сыграла актриса Татьяна Малкова. Режиссером и сценаристом стал Ярослав Войцешек, а продюсером выступила Ирина Костюк. Исполнительный продюсер – Кирилл Воробей.

Это была очень кропотливая работа, сложнее всего было работать с пластическим гримом, который является важной частью образа главной героини. В этом нам помогли Светлана Римакова, работающая с образами Джамалы, ONUKA, Елены Зеленской, а также Маша Петровская, известная своей работой в фильме "Бесславные крепостные". Разрабатывала эскизы образа ведьмы Ольга Навроцкая,

– рассказала Ирина Костюк.

"Конотопская ведьма": смотрите трейлер онлайн

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