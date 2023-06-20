Во вторник, 20 июня, Сенцов сообщил, что оккупанты обстреляли их машину. Он с экипажем смог спастись.

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Олег Сенцов об очередном тяжелом дне наступления

Это был очередной трудный день нашего наступления. Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину обстреляли, но мы с экипажем смогли вылезть. Война за нашу землю продолжается. Вечная слава погибшим, освобождая Украину от захватчиков!,

– написал он.

Олег Сенцов на передовой / Фото из фейсбука военного

Украинцы в комментариях к сообщению Сенцова благодарят украинских защитников и желают как можно быстрее вернуться в семью:

"Искренне благодарны за защиту всем нашим воинам, берегите себя и возвращайтесь к тем, кто вас ждет. Вас ждет вся Украина! Трудная цена Победы! Помним погибших воинов, слава им и наше уважение";

"Слава и благодарность всем воинам за все, что вы делаете! Да хранит и благословит вас Господь, вседержитель неба и земли! Молимся за наше войско каждый день";

"Безграничная благодарность защитникам Украины! Вечная слава погибшим Героям!";

"Возвращайтесь все живы! Честь и слава вам! Спасибо";

"Верим в победу Украины! Берегите себя".

Олег Сенцов отправился защищать Украину сразу после полномасштабного вторжения. Режиссер не сомневается в неизбежности победы Украины над российскими оккупантами. 5 июня его повысили до звания "младший лейтенант".

Олег Сенцов / Фото из фейсбука военного

Напомним, 18 июня ВСУ деоккупировали Пятихатки в Запорожской области. Сухопутные войска показали украинский флаг, который взвился над уволенным населенным пунктом. Деоккупация поселка очень важна для наших Сил обороны. Это позволит им расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке.