У вівторок, 20 червня, Сенцов повідомив, що окупанти підбили їхню машину. Він з екіпажем зміг врятуватися.

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Олег Сенцов про черговий важкий день наступу

Це був черговий важкий день нашого наступу. Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й зазнали втрат. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти. Війна за нашу землю продовжується. Вічна слава тим, хто загинув, визволяючи Україну від загарбників!,

– написав він.

Олег Сенцов на передовій / Фото з фейсбуку військового

Українці в коментарях до допису Сенцова дякують українським захисникам та бажають якнайшвидше повернутися до сім'ї:

"Щиро вдячні за захист всім нашим воїнам, бережіть себе та повертайтесь до тих, хто на вас чекає. На вас чекає вся Україна! Важка ціна Перемоги! Пам'ятаємо загиблих воїнів, слава їм та наша шана";

"Слава і подяка усім воїнам за все, що ви робите! Нехай оберігає і благословить вас Господь, вседержитель неба і землі! Молимося за наше військо кожного дня";

"Безмежна подяка захисникам України! Вічна слава загиблим Героям!";

"Повертайтеся всі живі! Честь і слава вам! Дякуємо";

"Віримо в перемогу України! Бережіть себе".

Олег Сенцов пішов захищати Україну одразу після повномасштабного вторгнення. Режисер не сумнівається у неминучості перемоги України над російськими окупантами. 5 червня його підвищили до звання "молодший лейтенант".

Олег Сенцов / Фото з фейсбуку військового

Нагадаємо, 18 червня ЗСУ деокупували П'ятихатки у Запорізькій області. Сухопутні війська показали український прапор, який замайорів над звільненим населеним пунктом. Деокупація селища є дуже важливою для наших Сил оборони. Це дозволить їм розширити плацдарм й розпочати просування до Василівки.