Продюсером стрічки "Суперсила" виступив Аарон Кауфман. У ній йдеться про боротьбу українського народу за свободу і волю.

Дивіться також Перший епізод серіалу "Переповнена кімната" з Голландом зняла росіянка, яка мовчить про війну

Шон Пенн представив у Києві фільм про війну "Суперсила"

Прем'єру фільму відвідав Олександр Ткаченко разом із колегами, зокрема речником Повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом.

"Суперсила" – фільм про Україну, українців та їхнього лідера. Дуже зворушлива історія особистого сприйняття Шоном Пенном і України, і війни в Україні,

– відгукнувся Олександр Ткаченко.

Як відомо, Шон Пенн розпочав знімати фільм ще до війни. Після того як записали перше інтерв'ю із Зеленським, Шон Пенн повернувся до готелю, і тієї ж ночі Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.



Олександр Ткаченко та Юрій Ігнат / Фото з телеграму Ткаченка

Як пригадує американський режисер, під час першої зустрічі Зеленський був одягнений у костюм, а вже наступного разу – був у камуфляжі, а "його країна була у стані війни".

У документальній стрічці "прослідковується надзвичайна любов, повага і захоплення тим, якими є українці: як вони протистоять агресії, як вони можуть об'єднуватися". За словами Ткаченко, у промові перед показом фільму Пенн сказав, що якщо хтось буде знімати прем'єру на відео, що, звісно, заборонено – той буде визнаний російським шпигуном.

"Дякуємо Шону Пенну, фільм надзвичайно сподобався. Фактично це одна з прем'єр фінальної версії стрічки. Сподіваюсь на успішний прокат фільму країнами світу. Фільм надзвичайно надихає", – зазначив міністр.



Шон Пенн / Фото з телеграму Ткаченка

До слова, світова прем'єра фільму відбулася 18 лютого 2023 року на Берлінському кінофестивалі. "Дякую Шону та Аарону за цей чудовий фільм. Бо битва за правдиву історію – це ще один фронт війни, на якому ми повинні виграти. Правда у кіно – це наша перемога", – сказав тоді Андрій Єрмак.

Перші кадри з фільму "Суперсила": дивіться онлайн