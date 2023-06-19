Продюсером фильма "Суперсила" выступил Аарон Кауфман. В нем говорится о борьбе украинского народа за свободу и свободу.
Смотрите также Первый эпизод сериала "Переполненная комната" с Голландом сняла россиянка, молчащая о войне
Шон Пенн представил в Киеве фильм о войне "Суперсила"
Премьеру фильма посетил Александр Ткаченко вместе с коллегами, в частности, спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом.
"Суперсила" – фильм об Украине, украинцах и их лидере. Очень трогательная история личного восприятия Шоном Пенном и Украины, и войны в Украине,
– отозвался Александр Ткаченко.
Как известно, Шон Пенн начал снимать фильм еще до войны. После того как записали первое интервью с Зеленским, Шон Пенн вернулся в гостиницу, и в ту же ночь Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.
Александр Ткаченко и Юрий Игнат / Фото с телеграма Ткаченко
Как вспоминает американский режиссер, во время первой встречи Зеленский был одет в костюм, а в следующий раз – был в камуфляже, а "его страна была в состоянии войны".
В документальной ленте "прослеживается чрезвычайная любовь, уважение и восхищение тем, каковы украинцы: как они противостоят агрессии, как они могут объединяться". По словам Ткаченко, в речи перед показом фильма Пенн сказал, что если кто-нибудь будет снимать премьеру на видео, что, конечно, запрещено – тот будет признан российским шпионом.
"Спасибо Шону Пенну, фильм чрезвычайно понравился. Фактически это одна из премьер финальной версии ленты. Надеюсь на успешный прокат фильма по странам мира. Фильм чрезвычайно вдохновляет", – отметил министр.
Шон Пенн / Фото с телеграма Ткаченко
К слову, мировая премьера фильма прошла 18 февраля 2023 года на Берлинском кинофестивале. "Благодарю Шона и Аарона за этот замечательный фильм. Потому что битва за правдивую историю – это еще один фронт войны, на котором мы должны выиграть. Правда в кино – это наша победа", – сказал тогда Андрей Ермак.
Первые кадры из фильма "Суперсила": смотрите онлайн