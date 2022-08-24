В інтерв’ю 24 каналу Олег Сенцов поділився, чому ми точно переможемо. Він розповів про зміни в армії. Ще у 2014 році за словами Сенцова, наша армія являла собою сумне явище. Зараз, через вісім років, ЗСУ потужно заявляє про своє майбутнє повернення до Криму.

Читайте повністю наш ексклюзив Ця війна почалася з Криму і Кримом закінчиться, – знакове інтерв’ю з Олегом Сенцовим

Сенцов про армію у 2014 році

Для прикладу військовий нагадав, як евакуйовував військові частину з Бельбеку у 2014 році.