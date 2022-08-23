Зараз Сенцов знаходиться у Бахмуті. Він наголосив 24 каналу, що ЗСУ — надзвичайно потужні, вмотивовані, сповнені бойовим духом, які щодня виборюють нашу спільну перемогу.

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Олег Сенцов про волонтерів, які допомагають війську усім необхідним

У розмові з 24 каналом він сказав: "Величезна доля — це волонтери. Тобто в мене від держави тільки гвинтівка, усе інше або я купив сам, або мені привезли волонтери".

До того ж він доповнив, що ЗСУ тримаються. "Частина в нас на радянській зброї, частина – на західній. У нас не так багато важкої зброї, але більше простої. Наприклад, у мене американський М4А1 Carbine, він уже є в багатьох хлопців. Є Javelin, труби, NLAW, LAW, Stinger. Такого добра більш-менш вистачає. Чогось важкого дійсно мало, але арта працює, HIMARS теж, і я думаю, що цього буде все більше й більше", – розповів він і зазначив про допомогу Заходу.

Олег Сенцов доповнив також, що якщо він відчуває необхідність у чомусь, то йде в бухгалтерію і скоро з’являється усе, що потрібно.

Дуже багато обладнання, й так майже у всіх. Ми давно воюємо й усім забезпечені,

– зазначив він.

Режисер доповнив, що ми не програємо, але нам потрібно розуміти, що ми воюємо із сильнішим противником. "російська армія — направду сильніша. Це варто усвідомити: у них більше військо та більше ресурсів. Ми менша армія, але краще вмотивована, навчена, нас підтримує суспільство, міжнародні партнери. Вона більш децентралізована та інноваційна", – наголосив він.



Олег Сенцов з пікапом Toyota Hilux, яким допомогли придбати волонтери / Фото з фейсбуку військового