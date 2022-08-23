В інтерв'ю 24 каналу Олег Сенцов з-під Бахмута наголосив, що "ця війна почалася з Криму і Кримом закінчиться". Якщо порівнювати з 2014 роком, то українська армія сильно зміцніла у всіх аспектах. Після евакуації військових та їхніх родин з Новофедорівки та Бельбеку він розумів, що українці не можуть чинити спротив у Криму.

Читайте інтерв'ю повністю Ця війна почалася з Криму і Кримом закінчиться, – знакове інтерв’ю з Олегом Сенцовим

"Ми були просто неспроможні. За роки незалежності армію розкрадали, за януковича все ще більше погіршилася. Зокрема росія приклала до цього руку, щоб нас максимально ослабити, використовуючи свій політичний вплив. Тоді, на жаль, це було дуже сумне явище. А зараз наша армія дійсно дуже потужна. Ми даємо відсіч такій сильній російській армії, яка не була готова до шаленого спротиву українців. росія думала, що зараз досі 2014 рік і вона буде воювати з якимись недолугими, бо не вважає Україну за державу, українців за націю, а армію такою, яка не здатна чинити спротив та перемагати", – каже Сенцов.

На запитання, наскільки люди в Криму чекають на повернення в Україну, оскільки за 8 років окупації туди заїхало багато росіян, а українці навпаки виїхали, або їх насильно вивезли, Олег сказав лаконічно: "Як заїхали, так і виїдуть".

Нічого страшного немає. Якщо зруйнують Кримський міст, ми дамо їм можливість переправитися — і хай їдуть у росію. Нам важливо звільнити територію. Ті українці, які чекають звільнення, вони там насправді залишилися. Їх небагато, але вони є, і будуть нам раді. А хто не буде — хай виїжджає або мириться з цією ситуацією.

"Крим – це територія України, яка визнана міжнародними договорами. Це історична територія, на якій живуть кримські татари, які є етнічним корінним народом України та прагнуть бути в складі України. Це наша земля. Ми підіймемо наш прапор, а всі, хто з цим не згодний, можуть виїжджати", – продовжив Олег Сенцов.



Олег Сенцов показав випуск про Крим / Фото з фейсбуку режисера

Як можуть звільнити Крим – думка Сенцова

За його словами, зайти в Крим можна буде як у військовий спосіб, так і без нього, все залежить від подальшої ситуації.

"Я впевнений, що ми зможемо переламати цю громаду і звільнити всі території, які зараз чи раніше були окуповані, і, можливо, зайти в Крим у військовий спосіб. Я також думаю, що, коли там почнуться дуже серйозні політичні внутрішні процеси, Крим уже буде під пильним оком ЗСУ, що було показано на прикладі Джанкою та Новофедорівки. Тому може бути й так, що ми розв’яжемо це питання навіть без військової операції. Але я не відкидаю того, що, можливо, вона й буде. Але те, що, коли ми звільнимо Крим, це буде наша остаточна перемога для мене, це зрозуміло. Тільки питання: "Скільки на це нам потрібно не тижнів, а років?", – коментує Сенцов.