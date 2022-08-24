В интервью 24-му каналу Олег Сенцов поделился, почему мы точно победим. Он рассказал об изменениях в армии. Еще в 2014 году, по словам Сенцова, наша армия представляла собой печальное явление. Сейчас, восемь лет спустя, ВСУ мощно заявляет о своем будущем возвращении в Крым.
Читайте полностью наш эксклюзив Эта война началась с Крыма и Крымом закончится – знаковое интервью с Олегом Сенцовым
Сенцов об армии в 2014 году
В качестве примера военный напомнил, как эвакуировал военные часть из Бельбека в 2014 году.
"Если помните, был такой Мамчур, который в 2014 году со своими военными вышел против вооруженного врага с флагом и под Гимн Украины. В сети есть это видео нашего сопротивления. Голые, босые идут на автоматы. Вот тогда Мамчура арестовало ФСБ, а его часть выселили из общежитий. Я приехал забирать их с автобусами и увидел этих людей: в советском "дубке", с вещами, в шлепанцах, с детьми, женщинами и флагом. И это была наша армия".
Он продолжил: "И тогда я понял, почему мы не можем сопротивляться в Крыму. Мы были просто несостоятельны. За годы независимости армию разворовывали, при януковиче все еще ухудшилось. В частности, россия приложила к этому руку, чтобы нас максимально ослабить, используя свой политическое влияние. Тогда, к сожалению, это было очень печальное явление".
К теме У меня от государства только винтовка, – Олег Сенцов о том, как волонтеры помогают войску
Сейчас ВСУ очень мощные
Однако, сейчас, сообщил Сенцов, наша армия действительно очень мощная. "Мы даем отпор такой сильной российской армии, которая не была готова к безумному сопротивлению украинцев. Россия думала, что сейчас до сих пор 2014 год и она будет воевать с какими-то нелепыми, потому что не считает Украину государством, украинцев за нацию, а армию такой, которая не способна сопротивляться и побеждать".
Я уверен, что мы сможем переломить это общество и освободить все территории, которые сейчас или раньше были оккупированы, и, возможно, зайти в Крым военным способом,
– сказал он.
Также Олег дополнил, что российская армия действительно сильнее, однако наша – "лучше мотивированная, обученная, нас поддерживает общество, международные партнеры. Она более децентрализована и инновационна".
Важно Сенцов поделился, готовы ли люди в Крыму "возвращаться" в Украину
Мы непобедимы и не сдаемся
«Мы непобедимы и не сдаемся. Когда нам становится хуже, мы держимся вместе. янукович думал, что он разгонит студентов и все разойдутся, а вышли миллионы, и мы прогнали януковича. , а мы еще больше собрались. Мы уволили еще больше земель, которые были оккупированы в первые недели войны", – Сенцов отметил о настоящей силе украинцев.
Мы непобедимы, никогда не сдаемся и всегда побеждаем,
– подчеркнул он.
Олег Сенцов на войне / Фото из фейсбука военного