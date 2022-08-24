В интервью 24-му каналу Олег Сенцов поделился, почему мы точно победим. Он рассказал об изменениях в армии. Еще в 2014 году, по словам Сенцова, наша армия представляла собой печальное явление. Сейчас, восемь лет спустя, ВСУ мощно заявляет о своем будущем возвращении в Крым.

Читайте полностью наш эксклюзив Эта война началась с Крыма и Крымом закончится – знаковое интервью с Олегом Сенцовым

Сенцов об армии в 2014 году

В качестве примера военный напомнил, как эвакуировал военные часть из Бельбека в 2014 году.