Захисник поділився новиною у соцмережах. Він також розповів, що на запорізькому напрямку його підрозділ веде важкі бої.

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Олега Сенцова підвищили у званні

Погон наздогнав мене на запорізькому напрямку, де вже шостий день мій підрозділ веде важкі бої. Нам не легко, але ми виконаємо свою роботу. Честь маю!

– написав Олег Сенцов.

Судячи з фото, яке військовий опублікував у своєму фейсбуці, наказ про його підвищення був виданий 5 червня. До того дня він мав звання "молодший сержант".

Олег Сенцов став молодшим лейтенантом / Фото з фейсбуку військового

Нагадаємо, Олег Сенцов пішов захищати Україну одразу після повномасштабного вторгнення. Режисер не сумнівається у неминучості перемоги України над російськими окупантами.

До того ж 4 грудня 2022 року в Олега народився син Дем’ян. Нещодавно він отримав громадянство США.

У серпні 2022 року 24 Канал мав інтерв’ю з Олегом Сенцовим, в якому він зазначив: "Ця війна почалася з Криму і Кримом закінчиться".