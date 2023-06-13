Защитник поделился новостью в соцсетях. Он также рассказал, что в запорожском направлении его подразделение ведет тяжелые бои.

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Олега Сенцова повысили в звании

Погон догнал меня на запорожском направлении, где уже шестой день мое подразделение ведет тяжелые бои. Нам не легко, но мы проделаем свою работу. Честь имею!

– написал Олег Сенцов.

Судя по фото, которое военный опубликовал в своем фейсбуке, приказ о его повышении был издан 5 июня. К тому дню он имел звание "младший сержант".

Олег Сенцов стал младшим лейтенантом / Фото из фейсбука военного

Напомним, Олег Сенцов отправился защищать Украину сразу после полномасштабного вторжения. Режиссер не сомневается в неизбежности победы Украины над русскими оккупантами.

К тому же, 4 декабря 2022 года у Олега родился сын Демьян. Недавно он получил гражданство США.

В августе 2022 года 24 Канал имел интервью с Олегом Сенцовым, в котором он отметил: "Эта война началась с Крыма и Крымом закончится".