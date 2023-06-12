Голливудская актриса недавно сообщила печальные новости о своей борьбе с раком. Впрочем, звезда часто следит за новостями российско-украинской войны и небезразлична к военным преступлениям, которые Россия совершает в Украине.

Смотрите также Известного актера из "Черной Пантеры 2" обвинили в ряде сексуальных притязаний

Шеннен Доэрти высказалась об экоциде в Украине

В своем инстаграме актриса Шеннен Доэрти разместила сторис с благотворительной организацией, занимающейся спасением животных. Стоит отметить, что у женщины около двух миллионов подписчиков.

На снимке к сообщению, которое распространила звезда, можно увидеть испуганную собаку, которая лапами держится за ногу волонтера. Как известно, животное достали из затопленной Херсонщины. Таким образом, актриса выразила поддержку украинскому народу и животным, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС.



Шеннен Доэрти отреагировала на затопление Херсонщины / Скриншот из инстаграма звезды

Заявления Шеннен Доэрти об Украине

Напомним, звезда активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Ранее она отмечала, чтобы мировые звезды не замалчивали войну в Украине и распространяли правду в соцсетях.

Кроме того, Доэрти неоднократно публиковала обращение Зеленского в инстаграме и просила своих подписчиков их распространять.

Доэрти делилась также в инстаграме кадрами из Краматорска, где в результате ракетного удара России погибли более 50 человек. Шеннен также высказывалась о зверствах россиян в Киевской области.