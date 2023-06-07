Творческое наследие Шеннен Доэрти насчитывает более 60 проектов. Актриса наиболее известна своими ролями в сериалах "Беверли-Гиллз, 90210" (1990 – 1994) и "Все женщины – ведьмы" (1998 – 2001). Кроме того, звезда поддерживает Украину – она призвала мировые звезды не замалчивать войну в Украине и распространять правду в соцсетях.

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У Шеннен Догерти прогрессирует рак: метастазы уже в мозгу

12 января 2023 года. 5 января компьютерная томография показала метастазы в моем мозге. 12 января состоялся первый тур облучения. Мой страх очевиден,

– сообщила актриса.

"Я очень клаустрофобическая, и в моей жизни многое происходило. Мне повезло, у меня есть замечательные врачи, такие как доктор Амин Мирахди, и отличные специалисты в Cedar Sinai. Но это страх. Смущение. Время всего этого. Вот так может выглядеть рак", – дополнила она.

В своем инстаграме звезда распространила видео с процессом примерки маски, которую одевают при облучении мозга.

У Шеннен Доэрти прогрессирует рак / Скриншот с видео

Шеннен Доэрти больна раком: что известно