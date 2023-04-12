Как сообщает 24 Канал, творческое наследие Шеннен Доэрти насчитывает более 60 проектов. Актриса наиболее из вестна своими ролями в сериалах "Беверли-Гиллз, 90210" (1990 – 1994 годы) и "Зачарованные" (1 998 – 2001 годы).

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Как Шеннен Доэрти поддерживает Украину: красноречивые заявления

Призывала мир говорить о войне в Украине

В первый же день войны, 24 февраля, Шеннен Доэрти призвала мировые звезды не умалчивать войну России с Украиной и распространять правду в соцсетях.

Тогда актриса отмечала, что знаменитости должны прекратить делиться своими успехами, пока в Украине идет война. "Это происходит сейчас. Обратите внимание. Высказывайтесь", – написала Доэрти .



Шеннен Доэрти поддерживает Украину / Скриншот сообщения актрисы

Обратилась с призывом остановить войну, которую начала Россия

На 17-й день войны Доэрти обратилась в мир с призывом остановить войну в Украине. "Молитов уже недостаточно", – говорила она.

Тогда актриса была озабочена тем, что мы становимся нечувствительными к войне, привыкаем. По ее словам, война требует каждый день говорить о военных преступлениях Путина.

Кроме того, звезда призвала своих подписчиков рассказывать историю Украины в реальном времени – "историю мужества, отваги, силы".

Расскажите истории о погибших семьях, разбомбленных больницах, расстрелянных детях… О жизни, которая навсегда закончилась или изменилась. Я поддерживаю Украину,

– дополнила она.



Шеннен Доэрти поддерживает Украину / Скриншот сообщения актрисы

Поддержала Зеленского и публикует его ролики

Доэрти не раз публиковала обращение Зеленского в инстаграме и просила своих подписчиков их распространять. В последнем из них она назвала президента лидером мира.

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Рассказала миру о маленьких украинцах

В частности, голливудская актриса опубликовала видео с 7-летней Амелией, которая долгое время находилась в киевском бомбоубежище. Позже маленькая украинская спела Гимн Украины на большой сцене в Польше.

Яркий свет в опустошительно-темное время,

– подписала ролик Доэрти .

Отметила цинизм с Виллом Смитом на Оскаре, в то время как в Украине умирают люди

Доэрти поразил тот момент, что весь мир 28 марта 2022 года моментально заговорил о потасовке на Оскаре с Виллом Смитом, а не о войне в Украине.

Она лаконично напомнила своим двум миллионам подписчикам, что пока мир обсуждает скандал, в Украине идет война и до сих пор погибают люди. В конце концов актриса опубликовала в инстаграме две фотографии: на первой – момент драки, а на второй – погибший мужчина, у которого оторвало ногу из-за обстрелов.

В других новостях... гибнут люди в Украине,

– написала звезда в инстаграме.

Для просмотра фото листайте справа:

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Осудила зверства россиян и призвала делать пожертвования

Доэрти показала в инстаграме кадры из Краматорска, где в результате ракетного удара России погибли более 50 человек. Шеннен также написала эмоциональный пост о зверствах россиян в Киевской области.

"Ужасно то, что происходит в Украине. Невинные гражданские лица становятся мишенью, когда пытаются убежать или подойти за едой, сесть на велосипед. Связанные руки, пули у изголовья, женщин и детей насилуют, а потом убивают. Если вы не в курсе о зверствах, которые творятся при Путине, должны осознать это", – отметила актриса.

Дальше звезда продолжила: "Его солдаты, его наемники совершают ужасающие военные преступления. На гражданских. На детей. Путин – монстр, и те, кто совершает подобные действия против мирных жителей, тоже ужасны ".

Актриса призвала давить на правительство США, чтобы оно делало больше, обратилась к подписчикам, чтобы они делились информацией. Кроме того, Доэрти призвала осуществлять пожертвования на гуманитарную помощь.

Не закрывайте глаза, потому что лучше не быть свидетелем военных преступлений, не игнорируйте это,

– отметила она.



Шеннен Доэрти поддерживает Украину / Скриншот сообщения актрисы