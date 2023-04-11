Мы подготовили материал, где отметим о 5 популярнейших фильмах и сериалах крупнейших стримингов мира по состоянию на 11 апреля 2023 года. Садитесь поудобнее, выбирайте ленту и устройте дома настоящий киновечер.

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Этот список составлен по данным сайта Flixpatrol.

Фильмы:

  1. "Чупа", 2023 год.
  2. "Загадочное убийство 2", 2023 год.
  3. "Голод", 2023 год.
  4. "Загадочное убийство", 2019 год.
  5. "Ной", 2014 год.

Сериалы:

  1. "Ночной агент", 2023 год.
  2. "Ссора", 2023 год.
  3. "За океан", 2023 год.
  4. "Любовь слепа", 2020 год.
  5. "Тень и кость", 2021 год.

Фильмы:

  1. "Легион Супергероев", 2023 год.
  2. "Первому игроку приготовиться", 2018 год.
  3. "Бэтмен", 2022 год.
  4. "Гарри Поттер и философский камень", 2001 год.
  5. "Мумии", 2023 год.

Сериалы:

  1. "Последние из нас", 2022 год.
  2. "Наследие", 2018 год.
  3. "Рыцари Готема", 2023 год.
  4. "Женщина", 2017 год.
  5. "Белый лотос", 2021 год.

Фильмы:

  1. "Вояна", 2016 год.
  2. "Энканто", 2021 год.
  3. "Тачки", 2006 год.
  4. "Черная пантера: Ваканда навсегда", 2022 год.
  5. "Зоотрополис", 2016 год.

Сериалы:

  1. "Мандалорец", 2019 год.
  2. "Блуи", 2018 год.
  3. "Американская семейка", 2009 год.
  4. "Анатомия Грэй", 2005 год.
  5. "Симпсоны", 1989 год.

Фильмы:

  1. "Крепкий Гарт: Фильм", 2023 год.
  2. "На крыле и молитве", 2023 год.
  3. "Патхан", 2023 год.
  4. "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", 2023 год.
  5. "Банды Лагоса", 2023 год.

Сериалы:

  1. "Власть", 2023 год.
  2. "Властелин колец: Кольца власти", 2022 год.
  3. "Звездный путь: Пикарь", 2020 год.
  4. "Карнивал Роу", 2019 год.
  5. "Ричер", 2022 год.

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Фильмы:

  1. "Топ Ган: Мэверик", 2022 год.
  2. "Улыбайся", 2022 год.
  3. "Тед Путешественник Заклятия Мумии", 2022 год.
  4. "Щенячий патруль в кино", 2021 год.
  5. "Волчонок: Фильм", 2023 год.

Сериалы:

  1. "Южный парк", 1997 год.
  2. "Эллоустоун", 2018 год.
  3. "Ваша честь", 2020 год.
  4. "Сабрина – юная ведьма", 1996 год.
  5. "Король Талсы", 2022 год.

Фильмы:

  1. "Сорокалетний девственник", 2005 год.
  2. "Человек-паук: Нет пути домой", 2022 год.
  3. "Другой мир: Новое поколение", 2017 год.
  4. "Покаяние", 2022 год.
  5. "Последняя охота", 2022 год.

Сериалы:

  1. "Американский Идол", 2002 год.
  2. "Твоя компания", 2023 год.
  3. "События на прошлой неделе с Джоном Оливером", 2014 год.
  4. "Главный госпиталь", 1963 год.
  5. "Шершни", 2021 год.