Мы подготовили материал, где отметим о 5 популярнейших фильмах и сериалах крупнейших стримингов мира по состоянию на 11 апреля 2023 года. Садитесь поудобнее, выбирайте ленту и устройте дома настоящий киновечер.

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Самые популярные фильмы и сериалы на стримингах по состоянию на 11 апреля

Этот список составлен по данным сайта Flixpatrol.

Netflix

Фильмы:

"Чупа", 2023 год. "Загадочное убийство 2", 2023 год. "Голод", 2023 год. "Загадочное убийство", 2019 год. "Ной", 2014 год.

Сериалы:

"Ночной агент", 2023 год. "Ссора", 2023 год. "За океан", 2023 год. "Любовь слепа", 2020 год. "Тень и кость", 2021 год.

HBO

Фильмы:

"Легион Супергероев", 2023 год. "Первому игроку приготовиться", 2018 год. "Бэтмен", 2022 год. "Гарри Поттер и философский камень", 2001 год. "Мумии", 2023 год.

Сериалы:

"Последние из нас", 2022 год. "Наследие", 2018 год. "Рыцари Готема", 2023 год. "Женщина", 2017 год. "Белый лотос", 2021 год.

Disney+

Фильмы:

"Вояна", 2016 год. "Энканто", 2021 год. "Тачки", 2006 год. "Черная пантера: Ваканда навсегда", 2022 год. "Зоотрополис", 2016 год.

Сериалы:

"Мандалорец", 2019 год. "Блуи", 2018 год. "Американская семейка", 2009 год. "Анатомия Грэй", 2005 год. "Симпсоны", 1989 год.

Prime

Фильмы:

"Крепкий Гарт: Фильм", 2023 год. "На крыле и молитве", 2023 год. "Патхан", 2023 год. "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", 2023 год. "Банды Лагоса", 2023 год.

Сериалы:

"Власть", 2023 год. "Властелин колец: Кольца власти", 2022 год. "Звездный путь: Пикарь", 2020 год. "Карнивал Роу", 2019 год. "Ричер", 2022 год.

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Paramount+

Фильмы:

"Топ Ган: Мэверик", 2022 год. "Улыбайся", 2022 год. "Тед Путешественник Заклятия Мумии", 2022 год. "Щенячий патруль в кино", 2021 год. "Волчонок: Фильм", 2023 год.

Сериалы:

"Южный парк", 1997 год. "Эллоустоун", 2018 год. "Ваша честь", 2020 год. "Сабрина – юная ведьма", 1996 год. "Король Талсы", 2022 год.

Hulu

Фильмы:

"Сорокалетний девственник", 2005 год. "Человек-паук: Нет пути домой", 2022 год. "Другой мир: Новое поколение", 2017 год. "Покаяние", 2022 год. "Последняя охота", 2022 год.

Сериалы: