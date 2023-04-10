Здесь вы найдете ярких героев, запутанные сюжеты, красивые и трогательные истории любви, незабываемые приключения и многое другое. Наш список из 5 сериалов включает в себя проекты разных жанров, поэтому каждый сможет найти что-то по своему вкусу.

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5 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться

"Невинность"

Элла – жизнерадостная молодая девушка, которая приходит на стажировку в большой холдинг. Там влюбляется в голову компании Илькера, который старше ее на 16 лет. Ее мама Бахар категорически против их отношений, но молодость и любовь закружили голову девушке. Впоследствии Элу находят избитой на дороге. Мать во всем винит Илькера. Но так ли это? Узнайте после просмотра сериала.

"Невинность" 2021: смотрите трейлер

"Моя левая сторона"

Серра – трудолюбивая девушка из бедного района, которая с большой любовью ухаживает за своей пожилой матерью после того, как их отец-бизнесмен обанкротился и покинул семью. Старший брат не смог пережить этот удар судьбы и покончил жизнь самоубийством. Серра усердно учится в престижном университете и работает в роскошной гостинице, обслуживая номера посетителей, чтобы отложить деньги на будущее. Однажды она встречает красивого и энергичного Селима, наследника величественной семьи Кутлусай, в которого она влюбляется.

"Моя левая сторона" 2020: смотрите трейлер

"Последнее лето"

Селим Кара – прокурор, который уже много лет работает в правовой сфере и всегда соблюдает честность и справедливость. В связи с его работой, он знакомится с молодым человеком, давно находящимся в криминальном мире. Этот юноша не является ни злодеем, ни праведником, он всегда остается спокойным и сбалансированным. Селим вынужден отвести нового знакомого к своей семье, что приводит к тому, что он встречается с его дочерью и возникают у него чувства к ней. Теперь Селим должен оградить этого парня от преступников и сдержать свои чувства, рискуя благополучием своей семьи и детей. Акгюн думает только о дочери своего высокопоставленного друга и готов на многое, чтобы быть рядом с ней и взаимной любовью.

"Последнее лето": смотрите трейлер

"Ранняя птичка"

Санем, мечтательная девушка, получает работу в престижном рекламном агентстве и сразу же оказывается в водовороте корпоративных интриг и служебного романа. Это волшебный ромком об увлекательной офисной жизни и невероятных перипетиях любви, со своим непревзойденным актерским дуэтом в составе Демет Оздемир и Джана Ямана.

"Ранняя птичка": смотрите трейлер

"Чукур"

Чукур – один из самых опасных районов Стамбула, которым руководит криминальная семья Кочевали. Когда приходит время для новых конкурентов вызвать их на бой, начинается великая война. Но сможет ли молодой Ямач Кочевали, оставивший свою семью и покинувший преступную деятельность, вернуться домой и обрести здесь свое счастье?

"Чукур": смотрите трейлер