Ми підготували матеріал, де зазначимо про 5 найпопулярніших фільмів та серіалів найбільших стрімінгів світу станом на 11 квітня 2023 року. Сідайте зручніше, обирайте стрічку і влаштуйте вдома справжній кіновечір.
Дивіться також 8 ідеальних мінісеріалів, щоб не нудьгувати на вихідних
Найпопулярніші фільми та серіали на стрімінгах станом на 11 квітня
Цей список складений за даними сайту Flixpatrol.
Netflix
Фільми:
- "Чупа", 2023 рік.
- "Загадкове вбивство 2", 2023 рік.
- "Голод", 2023 рік.
- "Загадкове вбивство", 2019 рік.
- "Ной", 2014 рік.
Серіали:
- "Нічний агент", 2023 рік.
- "Сварка", 2023 рік.
- "За океан", 2023 рік.
- "Любов сліпа", 2020 рік.
- "Тінь та кістка", 2021 рік.
HBO
Фільми:
- "Легіон Супергероїв", 2023 рік.
- "Першому гравцю приготуватися", 2018 рік.
- "Бетмен", 2022 рік.
- "Гаррі Поттер і філософський камінь", 2001 рік.
- "Мумії", 2023 рік.
Серіали:
- "Останні з нас", 2022 рік.
- "Спадщина", 2018 рік.
- "Лицарі Ґотема", 2023 рік.
- "Жінка", 2017 рік.
- "Білий лотос", 2021 рік.
Disney+
Фільми:
- "Ваяна", 2016 рік.
- "Енканто", 2021 рік.
- "Тачки", 2006 рік.
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди", 2022 рік.
- "Зоотрополіс", 2016 рік.
Серіали:
- "Мандалорець", 2019 рік.
- "Блуї", 2018 рік.
- "Американська сімейка", 2009 рік.
- "Анатомія Грей", 2005 рік.
- "Сімпсони", 1989 рік.
Prime
Фільми:
- "Міцний Гарт: Фільм", 2023 рік.
- "На крилі та молитві", 2023 рік.
- "Патхан", 2023 рік.
- "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати", 2023 рік.
- "Банди Лагоса", 2023 рік.
Серіали:
- "Влада", 2023 рік.
- "Володар перснів: Персні влади", 2022 рік.
- "Зоряний шлях: Пікар", 2020 рік.
- "Карнівал Роу", 2019 рік.
- "Річер", 2022 рік.
Не пропустіть 5 турецьких серіалів на вечір, від яких неможливо відірватися
Paramount+
Фільми:
- "Топ Ґан: Меверік", 2022 рік.
- "Усміхайся", 2022 рік.
- "Тед Мандрівник Закляття Мумії", 2022 рік.
- "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік.
- "Вовченя: Фільм", 2023 рік.
Серіали:
- "Південний парк", 1997 рік.
- "Єллоустоун", 2018 рік.
- "Ваша честь", 2020 рік.
- "Сабріна – юна відьма", 1996 рік.
- "Король Талси", 2022 рік.
Hulu
Фільми:
- "Сорокалітній незайманий", 2005 рік.
- "Людина-павук: Додому шляху нема", 2022 рік.
- "Інший світ: Нове покоління", 2017 рік.
- "Покаяння", 2022 рік.
- "Останнє полювання", 2022 рік.
Серіали:
- "Американський Ідол", 2002 рік.
- "Твоя компанія", 2023 рік.
- "Події минулого тижня з Джоном Олівером", 2014 рік.
- "Головний госпіталь", 1963 рік.
- "Шершні", 2021 рік.