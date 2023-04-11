Ми підготували матеріал, де зазначимо про 5 найпопулярніших фільмів та серіалів найбільших стрімінгів світу станом на 11 квітня 2023 року. Сідайте зручніше, обирайте стрічку і влаштуйте вдома справжній кіновечір.

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Цей список складений за даними сайту Flixpatrol.

Фільми:

  1. "Чупа", 2023 рік.
  2. "Загадкове вбивство 2", 2023 рік.
  3. "Голод", 2023 рік.
  4. "Загадкове вбивство", 2019 рік.
  5. "Ной", 2014 рік.

Серіали:

  1. "Нічний агент", 2023 рік.
  2. "Сварка", 2023 рік.
  3. "За океан", 2023 рік.
  4. "Любов сліпа", 2020 рік.
  5. "Тінь та кістка", 2021 рік.

Фільми:

  1. "Легіон Супергероїв", 2023 рік.
  2. "Першому гравцю приготуватися", 2018 рік.
  3. "Бетмен", 2022 рік.
  4. "Гаррі Поттер і філософський камінь", 2001 рік.
  5. "Мумії", 2023 рік.

Серіали:

  1. "Останні з нас", 2022 рік.
  2. "Спадщина", 2018 рік.
  3. "Лицарі Ґотема", 2023 рік.
  4. "Жінка", 2017 рік.
  5. "Білий лотос", 2021 рік.

Фільми:

  1. "Ваяна", 2016 рік.
  2. "Енканто", 2021 рік.
  3. "Тачки", 2006 рік.
  4. "Чорна пантера: Ваканда назавжди", 2022 рік.
  5. "Зоотрополіс", 2016 рік.

Серіали:

  1. "Мандалорець", 2019 рік.
  2. "Блуї", 2018 рік.
  3. "Американська сімейка", 2009 рік.
  4. "Анатомія Грей", 2005 рік.
  5. "Сімпсони", 1989 рік.

Фільми:

  1. "Міцний Гарт: Фільм", 2023 рік.
  2. "На крилі та молитві", 2023 рік.
  3. "Патхан", 2023 рік.
  4. "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати", 2023 рік.
  5. "Банди Лагоса", 2023 рік.

Серіали:

  1. "Влада", 2023 рік.
  2. "Володар перснів: Персні влади", 2022 рік.
  3. "Зоряний шлях: Пікар", 2020 рік.
  4. "Карнівал Роу", 2019 рік.
  5. "Річер", 2022 рік.

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Фільми:

  1. "Топ Ґан: Меверік", 2022 рік.
  2. "Усміхайся", 2022 рік.
  3. "Тед Мандрівник Закляття Мумії", 2022 рік.
  4. "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік.
  5. "Вовченя: Фільм", 2023 рік.

Серіали:

  1. "Південний парк", 1997 рік.
  2. "Єллоустоун", 2018 рік.
  3. "Ваша честь", 2020 рік.
  4. "Сабріна – юна відьма", 1996 рік.
  5. "Король Талси", 2022 рік.

Фільми:

  1. "Сорокалітній незайманий", 2005 рік.
  2. "Людина-павук: Додому шляху нема", 2022 рік.
  3. "Інший світ: Нове покоління", 2017 рік.
  4. "Покаяння", 2022 рік.
  5. "Останнє полювання", 2022 рік.

Серіали:

  1. "Американський Ідол", 2002 рік.
  2. "Твоя компанія", 2023 рік.
  3. "Події минулого тижня з Джоном Олівером", 2014 рік.
  4. "Головний госпіталь", 1963 рік.
  5. "Шершні", 2021 рік.