За ці вихідні ви спокійно можете переглянути комедійний серіал "Вбивства в одній будівлі" або драму Netflix "З нуля". Готуйте попкорн і влаштуйте собі справжній кіновечір вдома.

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"Вбивства в одній будівлі"

"Убивства в одній будівлі" — американський комедійний телесеріал, створений Стівом Мартіном та Джоном Гофманом. Hulu сказав, що це шоу – його найпопулярніша оригінальна комедія. Сюжет розповідає про трьох мешканців великого будинку в Нью-Йорку, які знаходять спільний інтерес - слухати та обговорювати подкасти про справжні вбивства. Одного дня у їхньому будинку відбувається вбивство, і трійця розпочинає своє дослідження, щоб з'ясувати, хто з мешканців є вбивцею.

"Вбивства в одній будівлі": дивіться трейлер

"З нуля"

За сюжетом щемливого та драматичного серіалу, Емі Вілер приїхала до Флоренції, щоб вивчати мистецтво. Тут вона зустріла харизматичного шеф-кухаря Ліно Ортолано, і випадкова зустріч швидко переросла у романтичні стосунки. Їхня любов на новому рівні, але курс навчання Емі наближається до завершення, і вона планує повернутися до Америки. Ліно не бажає розлучатися з коханою, тому вирішує залишити своє звичне життя та вирушити за океан разом з нею. Але сім'я шеф-кухаря відмовляється підтримати його спонтанне рішення.

"З нуля": дивіться трейлер

"Люпен"

"Люпен" – перший французький серіал, який потрапив у рейтинг найпопулярніших проєктів Netflix. Такий успіх зумовлений динамічним сюжетом серіалу. Ассане Діоп начитався історій про Люпена та звернув увагу на багато деталей, описаних в оповіданнях. Надихнувшись цим прикладом, головний герой готовий піти на пограбування року. Його ціль – Мона Ліза – картина, яку ретельно охороняють. І хоч справа зовсім не проста, Діоп впевнений, що зухвале пограбування йому до снаги.

"Люпен": дивіться трейлер

"Андор"

"Андор" – приквел до фільму "Ізгой-один. Зоряні війни: Історії" та четвертий серіал у межах популярної медіафраншизи. Він розповідає про пригоди розвідника Касіана Андора, який збирав інформацію для Опору, що зібралася в боротьбі з Імперією.

"Андор": дивіться трейлер

"Чорний птах"

Американський мінісеріал Денніса Ліхейна в жанрі кримінальної драми, заснований на автобіографічному романі Джеймса Кіна 2010 року під назвою "Разом з дияволом: занепалий герой, серійний вбивця і небезпечна угода для спокути".

Мінісеріал ґрунтується на реальних подіях і розповідає про головного героя Джиммі Кіна, який був засуджений на десять років в’язниці. Одного разу ФБР звертається до нього з пропозицією вийти на волю, якщо він зможе допомогти в отриманні зізнання від Ларрі Холла, якого підозрюють у серійних вбивствах.

"Чорний птах": дивіться трейлер

"Пропозиція"

Фільм розповідає про роботу продюсера Альберта Радді та режисера Френсіса Форда Копполу над створенням екранізації культової гангстерської саги Маріо П’юзо "Хрещений батько". Головну роль у ньому зіграв Майлз Теллер.

"Пропозиція": дивіться трейлер

"Коли завмирає серце"

Netflix створив романтичний телесеріал для підлітків на основі британського графічного вебкомікса Еліс Осеман з однойменною назвою. У ньому розповідається історія школяра Чарлі Спрінга, який відкриває для себе свою гомосексуальну орієнтацію і закохується у свого нового однокласника Ніка Нельсона. Він також досліджує життя своїх друзів – Тао, Ела та Айзека.

"Коли завмирає серце": дивіться трейлер