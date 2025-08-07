Сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу волонтера Даниила Щербакова.

О смерти Александра Мухина стало известно 6 августа. С кинооператором долгое время не могли связаться, поэтому в его квартиру вызвали полицию. Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили, что мужчина умер.

Я сейчас в Запорожье работаю, и какое-то время не могли дозвониться до него. Сейчас соседка ушла. Я вызвал из Запорожья полицию, они через окно залезли. Александра Васильевича нет,

– рассказал Даниил Щербаков.

Он отметил, что будет держать украинцев в курсе относительно церемонии прощания с кинодеятелем.

Заметим, что только 25 июля кинооператор отметил свой день рождения. Уже тогда Александр Мухин говорил, что предчувствует свою смерть.

Что известно об Александре Мухине?