Повідомляє Кіно 24 з посиланням на фейсбук-сторінку волонтера Данила Щербакова.
Про смерть Олександра Мухіна стало відомо 6 серпня. З кінооператором довгий час не могли зв'язатися, тож до його квартири викликали поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили, що чоловік помер.
Я зараз у Запоріжжі працюю, і якийсь час не могли додзвонитися до нього. Зараз сусідка пішла. Я викликав із Запоріжжя поліцію, вони через вікно залізли. Олександра Васильовича немає,
– розповів Данило Щербаков.
Він зазначив, що триматиме українців в курсі щодо церемонії прощання з кінодіячем.
Зауважимо, що лише 25 липня кінооператор відзначив свій день народження. Вже тоді Олександр Мухін казав, що передчуває свою смерть.
Що відомо про Олександра Мухіна?
- Майбутній кінооператор та художник народився 25 липня 1943 року в Києві. Спершу здобув освіту в Київському художньо-промисловому училищі, а згодом вивчав журналістику в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
- Більшу частину життя присвятив кіноіндустрії. Працював оператором, режисером і сценаристом, взявши участь у створенні понад 70 фільмів. Серед найвідоміших проєктів – анімаційні стрічки "Крила", "Лікар Айболить", "Пригоди на воді" та "Чумацький шлях".
- Мухін був одружений із художницею Аделіною. У пари був син, який уже теж пішов з життя.