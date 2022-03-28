Звезда сериала "Все женщины – ведьмы" хоть и не присутствовала на церемонии награждения Оскара, которая состоялась в ночь с 27 на 28 марта, однако уже видела новости оттуда. Всего за несколько минут до того, как актер Уилл Смит получил свой первый в жизни Оскар за фильм "Король Ричард", он ударил коллегу Криса Рока за неудачную шутку о его жене.

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Такой конфуз заполонил все социальные сети и полосы американских изданий, потому что мир, наверное, еще не видел драк в прямом эфире Оскара. Впоследствии Американская киноакадемия осудила насилие Смита на церемонии.

Однако Шеннен Догерти не осталась в стороне от ситуации. Она лаконично напомнила своим двум миллионам подписчикам в инстаграмме, что пока мир обсуждает скандал, в Украине идет война и до сих пор гибнут люди. Так, актриса опубликовала в инстаграмме две фотографии: на первой – момент драки, а на второй – погибший мужчина, у которого оторвало ногу из-за обстрелов.

В других новостях... гибнут люди в Украине,

– написала в сообщении звезда.

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