Обладатель самой желанной статуэтки Оскара-2022 за лучшую мужскую роль попал в скандал. Вил Смит из "Короля Ричарда" не сдержался и вцедил 57-летнему комику Крису Року, так что Американской киноакадемии, которая организует премию, пришлось оправдываться вместо него.

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Академия не одобряет насилие в какой-либо форме. Сегодня мы рады приветствовать 94-х лауреатов премии Оскар, которые заслуживают этого момента признания со стороны своих коллег и любителей кино со всего мира,

– говорится в сообщении.

Как и за что Уилл Симт вмазал Крису Року на Оскаре

Американский актер и обладатель Грэмми Крис Рок поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку за самый лучший документальный фильм. Он пошутил, что ждет Джаду Пинкетт-Смит в продолжении боевика "Солдат Джейн", это якобы из-за ее бритой наголо головы.

Актриса в зале закатила глаза, тогда как ее муж Уилл Смит сорвался с места и дал Року пощечину прямо на сцене в прямом эфире. Вернувшись, он закричал: "Держи имя моей жены как можно дальше от своего гребаного рта".

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