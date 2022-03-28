Как сообщает 24 канал, звание лучшего актера мужской роли Оскара в 2022 году завоевал известный актер Уилл Смит. Это его первая победа в этой номинации престижной премии Голливуда. До этого он трижды номинировался на Оскар, но еще ни разу не выигрывал.

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Уилл Смит получил свой первый Оскар за роль в фильме "Король Ричард" / Фото Variety

Фильм "Король Ричард" – это спортивная драма режиссера Рейнальдо Маркуса Грина, которая была изначально запланирована на 2020 год, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса. Премьера ленты состоялась в ноябре 2021 года. Фильм рассказывает о жизни отца известных теннисисток Винуса и Серены Уильямс, которые присутствовали на церемонии Оскар-2022.

Лауреат Оскара Уилл Смит – известный американский актер и певец в стиле хип-хоп. За свою творческую карьеру его трижды номинировали Оскар, однако он удостоился премий Золотой глобус, BAFTA, "Выбор кинокритиков" и Премии Гильдии киноактеров США. 53-летнего актера больше знают благодаря фильмам "Плохие парни", "Люди в черном", "Я – легенда", "В погоне за счастьем", "Фокус" и других. Уилл женат на Джаде Пинкетт-Смит, из-за которой возник инцидент на Оскаре-2022, а также у него есть трое детей.