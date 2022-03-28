Як повідомляє 24 канал, звання найкращого актора чоловічої ролі Оскару 2022 року завоював відомий актор Вілл Сміт. Це його перша перемога у цій номінації найпрестижнішої премії Голлівуду. До цього він тричі номіновувався на Оскар, але ще жодного разу не вигравав.

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Вілл Сміт отримав свій перший Оскар за роль у фільмі "Король Річард" / Фото Variety

Фільм "Король Річард" – це спортивна драма режисера Рейнальдо Маркуса Гріна, яка спочатку була запланована на 2020 рік, але її перенесли через пандемію коронавірусу. Відтак, прем'єра стрічки відбулась у листопаді 2021 року. Фільм розповідає про життя батька відомих тенісисток Вінус і Серени Вільямс, які були присутні на церемонії Оскар-2022.

Лауреат Оскара Вілл Сміт є відомим американським актором та співаком у стилі хіп-хоп. За свою творчу кар'єру його тричі номінували Оскар, проте він удостоївся премій Золотий глобус, BAFTA, "Вибір кінокритиків" та Премії Гільдії кіноакторів США. 53-річного актора найбільше знають завдяки фільмам "Погані хлопці", "Люди в чорному", "Я – легенда", "У гонитві за щастям", "Фокус" та інших. Вілл одружений з Джадою Пінкетт-Сміт, через яку виник інцидент на Оскарі-2022, а також у нього є трьоє дітей.