Як повідомляє 24 канал, творчий доробок Шеннен Догерті налічує понад 60 проєктів. Актриса найбільш відома своїми ролями у серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" (1990 –1994 роки) та "Усі жінки – відьми" (1998 – 2001 роки).

Читайте також Світові зірки говорять українською за допомогою штучного інтелекту: фантастичне відео

Як Шеннен Догерті підтримує Україну: промовисті заяви

Закликала світ говорити про війну в Україні

В перший же день війни, 24 лютого, Шеннен Догерті закликала світових зірок не замовчувати війну Росії з Україною і поширювати правду в соцмережах.

Тоді акторка зазначала, що знаменитості мають припинити ділитися своїми успіхами, поки в Україні триває війна. "Це відбувається зараз. Зверніть увагу. Висловлюйтесь", – написала Догерті.



Шеннен Догерті підтримує Україну / Скриншот допису акторки

Звернулася із закликом зупинити війну, яку розпочала Росія

На 17-й день війни Догерті звернулася до світу із закликом зупинити війну в Україні. "Молитов вже недостатньо", – казала вона.

Тоді акторка була стурбована через те, що ми стаємо нечутливими до війни, звикаємо. За її словами, війна вимагає щодня говорити про військові злочини Путіна.

Окрім того, зірка закликала своїх підписників розповідати історію України в реальному часі – "історію мужності, відваги, сили".

Розкажіть історії про загиблі сім'ї, розбомблені лікарні, розстріляних дітей… Про життя, що назавжди закінчилося або змінилося. Я підтримую Україну,

– доповнила вона.



Шеннен Догерті підтримує Україну / Скриншот допису акторки

Підтримала Зеленського і публікує його ролики

Догерті неодноразово публікувала звернення Зеленського в інстаграмі та просила своїх підписників їх поширювати. В останньому з них вона назвала президента лідером миру.

До теми Шон Пенн розглядає можливість воювати за Україну

Розповіла світові про маленьких українців

Зокрема голлівудська акторка опублікувала відео з 7-річною Амелією, яка тривалий час перебувала у київському бомбосховищі. Пізніше маленька українська заспівала Гімн України на великій сцені у Польщі.

Яскраве світло в спустошливо темний час,

– підписала ролик Догерті.

Відзначила цинізм з Віллом Смітом на Оскарі в той час, як в Україні помирають люди

Догерті вразив той момент, що весь світ 28 березня вмить заговорив про бійку на Оскарі з Віллом Смітом, а не про війну в Україні.

Вона лаконічно нагадала своїм двом мільйонам підписникам, що поки світ обговорює скандал, в Україні триває війна і досі гинуть люди. Зрештою акторка опублікувала в інстаграмі дві світлини: на першій – момент бійки, а на другій – загиблий чоловік, у якого відірвало ногу через обстріли.

В інших новинах... гинуть люди в Україні,

– написала зірка в інстаграмі.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Якщо ви пропустили Рішення Академії: Вілл Сміт не зможе відвідувати Оскар наступні 10 років

Засудила звірства росіян і закликала робити пожертви

Догерті показала в інстаграмі кадри з Краматорська, де внаслідок ракетного удару Росії загинуло понад 50 людей. Шеннен також написала емоційний пост про звірства росіян на Київщині.

"Жахливо те, що відбувається в Україні. Невинні цивільні особи стають мішенню, коли намагаються втекти або підійти за їжею, сісти на велосипед. Пов'язані руки, кулі в головах, жінок та дітей ґвалтують, а потім убивають. Якщо ви не в курсі про звірства, що творяться за Путіна, то повинні усвідомити це", – зазначила акторка.

Далі зірка продовжила: "Його солдати, його найманці вчиняють жахливі військові злочини. На цивільних. На дітей. Путін – монстр, і ті, хто вчиняє подібні дії проти мирних жителів, теж жахливі".

Акторка закликала тиснути на уряди США, щоб вони робили більше, звернулася до підписників, щоб ділилися інформацією. Крім цього, Догерті закликала здійснювати пожертви на гуманітарну допомогу.

Не заплющуйте на це очі, тому що краще не бути свідком військових злочинів, не ігноруйте це,

– зазначила вона.



Шеннен Догерті підтримує Україну / Скриншот допису акторки

На захист нашої держави виступили й інші світові знаменитості, серед яких: Дженніфер Еністон, Джоан Роулінг, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Джаред Лето та інші. Більше читайте тут.