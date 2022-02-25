Крім цього акторка зазначила, щоб світові знаменитості припинили ділитися своїми успіхами, поки в Україні триває війна. "Це відбувається зараз. Зверніть увагу. Висловлюйтесь", – написала вона.
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Шеннен Догерті звернулася до світових зірок говорити про війну Росії з Україною
Я не можу повірити, що знаменитості та впливові особи публікують повідомлення про свої останні успіхи або новітню сумку, коли вбивають дітей, батьків, матерів, синів, дочок,
– наголосила Догерті.
Акторка розуміє, що є межа того, чого можуть досягти соціальні мережі, але також думає, що вони можуть зробити набагато більше, ніж просто бути самообслуговуючою платформою.
Україно, я молюся за тебе, Україно!
– додала вона.
До речі Вкотре підтримали: Віра Фарміга та Кетрін Винник знову поширили слова підтримки українцям
Світові зірки підтримують Україну
Багато західних зірок вже підтримали Україну і продовжують це робити далі. Зокрема про підтримку українців висловилися:
- На захист нашої держави виступила американська акторка українського походження Іванна Сахно. Вона закликала виходити на мітинг проти Росії в Нью-Йорку, до якого сама долучилася.
- Письменник Стівен Кінг також виступив проти російської агресії.
- Актор Арнольд Шварценеггер наголосив, що поділяє горе українців та надію на мир.
- Анджеліна Джолі наголосила, що молиться за людей нашої держави.
- Джаред Лето звернувся до своїх друзів, родини з України та наголосив, щоб український народ беріг себе настільки, наскільки це можливо.