Крім цього акторка зазначила, щоб світові знаменитості припинили ділитися своїми успіхами, поки в Україні триває війна. "Це відбувається зараз. Зверніть увагу. Висловлюйтесь", – написала вона.

​Зверніть увагу "Моє серце розривається", – Джаред Лето звернувся до своїх друзів і родини в Україні

Шеннен Догерті звернулася до світових зірок говорити про війну Росії з Україною

Я не можу повірити, що знаменитості та впливові особи публікують повідомлення про свої останні успіхи або новітню сумку, коли вбивають дітей, батьків, матерів, синів, дочок,

– наголосила Догерті.

Акторка розуміє, що є межа того, чого можуть досягти соціальні мережі, але також думає, що вони можуть зробити набагато більше, ніж просто бути самообслуговуючою платформою.

Україно, я молюся за тебе, Україно!

– додала вона.

До речі Вкотре підтримали: Віра Фарміга та Кетрін Винник знову поширили слова підтримки українцям

Світові зірки підтримують Україну

Багато західних зірок вже підтримали Україну і продовжують це робити далі. Зокрема про підтримку українців висловилися:

На захист нашої держави виступила американська акторка українського походження Іванна Сахно. Вона закликала виходити на мітинг проти Росії в Нью-Йорку, до якого сама долучилася.

Письменник Стівен Кінг також виступив проти російської агресії.

Актор Арнольд Шварценеггер наголосив, що поділяє горе українців та надію на мир.

Анджеліна Джолі наголосила, що молиться за людей нашої держави.

Джаред Лето звернувся до своїх друзів, родини з України та наголосив, щоб український народ беріг себе настільки, наскільки це можливо.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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