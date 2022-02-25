Українці, увесь цивілізований світ разом з нами. Світові знаменитості не припиняють висловлювати підтримку та закликають боротися з агресором.

Якщо ви ще не бачили Арнольд Шварценеггер виступив із заявою на підтримку України: "Поділяю ваше горе і надію на мир"

Джаред Лето підтримав українців

Моїм друзям і моїй родині в Україні – моє серце розривається від того, що цей конфлікт загострився в такий нищівний спосіб. Будь ласка, будьте уважні та бережіть себе, наскільки це можливо,
– підтримав українців Джаред Лето.

Актор сподівається, що мир запанує і врешті-решт буде знайдено ненасильницьке рішення.

Які світові зірки вже підтримали Україну