Українці, увесь цивілізований світ разом з нами. Світові знаменитості не припиняють висловлювати підтримку та закликають боротися з агресором.

Якщо ви ще не бачили Арнольд Шварценеггер виступив із заявою на підтримку України: "Поділяю ваше горе і надію на мир"

Джаред Лето підтримав українців

Моїм друзям і моїй родині в Україні – моє серце розривається від того, що цей конфлікт загострився в такий нищівний спосіб. Будь ласка, будьте уважні та бережіть себе, наскільки це можливо,

– підтримав українців Джаред Лето.

Актор сподівається, що мир запанує і врешті-решт буде знайдено ненасильницьке рішення.

Які світові зірки вже підтримали Україну

На захист нашої держави виступила американська акторка українського походження Іванна Сахно. Вона закликала виходити на мітинг проти Росії в Нью-Йорку, до якого сама долучилася.

Письменник Стівен Кінг також виступив проти російської агресії.

Актор Арнольд Шварценеггер наголосив, що поділяє горе українців та надію на мир.

Анджеліна Джолі наголосила, що молиться за людей нашої держави.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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