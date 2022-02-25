Українці, увесь цивілізований світ разом з нами. Світові знаменитості не припиняють висловлювати підтримку та закликають боротися з агресором.
Якщо ви ще не бачили Арнольд Шварценеггер виступив із заявою на підтримку України: "Поділяю ваше горе і надію на мир"
Джаред Лето підтримав українців
Моїм друзям і моїй родині в Україні – моє серце розривається від того, що цей конфлікт загострився в такий нищівний спосіб. Будь ласка, будьте уважні та бережіть себе, наскільки це можливо,
– підтримав українців Джаред Лето.
Актор сподівається, що мир запанує і врешті-решт буде знайдено ненасильницьке рішення.
Які світові зірки вже підтримали Україну
- На захист нашої держави виступила американська акторка українського походження Іванна Сахно. Вона закликала виходити на мітинг проти Росії в Нью-Йорку, до якого сама долучилася.
- Письменник Стівен Кінг також виступив проти російської агресії.
- Актор Арнольд Шварценеггер наголосив, що поділяє горе українців та надію на мир.
- Анджеліна Джолі наголосила, що молиться за людей нашої держави.