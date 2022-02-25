Украинцы, весь цивилизованный мир вместе с нами. Мировые знаменитости не перестают выражать поддержку и призывают бороться с агрессором.

Если вы еще не видели Арнольд Шварценеггер поддержал Украину: "Разделяю ваше горе и надежду на мир"

Джаред Лето поддержал украинцев

Моим друзьям и моей семье в Украине – мое сердце разрывается от того, что этот конфликт обострился таким сокрушительным способом. Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя, насколько это возможно,
– поддержал украинцев Джаред Лето.

Актер надеется, что мир воцарится и, в конце концов, найдут ненасильственное решение.

Какие мировые звезды уже поддержали Украину