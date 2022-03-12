Голливудская актриса Шеннен Доэрти, снявшаяся в сериале "Все женщины ведьмы", обратилась к миру с призывом остановить войну в Украине. "Молитов уже недостаточно", – сказала она.
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Шеннен Доэрти еще раз поддержала Украину
Реальность для Украины. Я беспокоюсь, что мы становимся нечувствительны к этому. Это война, которая затрагивает всех нас и требует каждый день говорить о том, что совершает Путин и его военные преступления. Молитв недостаточно для народа Украины,
– поделилась актриса.
Доэрти призвала своих подписчиков продолжать рассказывать историю Украины, "историю мужества, отваги, силы".
Расскажите истории о погибших семьях, разбомбленных больницах, расстрелянных детях… О жизни, которая навсегда закончилась или изменилась. Я поддерживаю Украину,
– дополнила она.
Шеннен Доэрти поддержала Украину / Скриншот новой корреспонденции в инстаграме
Ранее звезда публиковала речи Владимира Зеленского и возмущалась мировыми знаменитостями, которые, пока в Украине идет война, делились своими успехами или материальными вещами.