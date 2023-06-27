Кілька днів тому Олег Сенцов розповів про черговий важкий день наступу українських військ. Сьогодні його підрозділ веде важкі бої на Запорізькому напрямку.

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Як змінився Олег Сенцов за останній рік війни

Майже рік тому, у серпні 2022 року, 24 Канал розмовляв з Олегом Сенцовим через відеозв'язок. Тоді український захисник говорив про те, що Україну неминуче чекає перемога над російськими окупантами: "Ми не можемо дозволити собі програш". Також, за словами Олега, ми обов'язково повернемо Крим, адже "ця війна почалася з Криму, ним і закінчиться".

Втім, ще до нашої розмови, на початку липня 2022 року, український кінорежисер поїхав з фронту на три дні, щоб одружитися з коханою Веронікою Вельч. Сьогодні ми поспілкувалися з дружиною воїна, і вона розповіла, як особисто для неї змінився Олег за останній рік. Вероніка поділилася, як часто бачиться з чоловіком та показала надзвичайно милі фото з сином Дем'яном, який щоденно чекає батька з фронту.

Олег Сенцов з Веронікою Вельч та сином Дем'яном / Фото з сімейного архіву

За словами Вероніки Вельч, Олег – цілісна особистість і дуже стійко на все реагує. "Але коли він є свідком такої великої кількості горя, смерті побратимів, безповоротності втрат, – це не може пройти непоміченим", – сказала дружина.

Я знаю, що він оберігає мене від навколишнього зла. І саме за час війни це стало дуже помітним,

– поділилася Вероніка Вельч.

За останній рік війни, Вероніка з Олегом бачилася три рази. "У нас обох висока інтенсивність життя. Олег на війні, а я обожнюю свою роботу. Проте, до повномасштабної війни ми постійно щось робили удвох. Я купу часу провела із ним на зйомках і кінофестивалях, ми постійно подорожували, тому нам є за що триматись. А загалом, ми стараємось бути на зв'язку, обговорювати найрізноманітніші теми, пам'ятати, що світ більший, аніж оце... Війна забрала у нас багато можливостей, та війна не визначає наше життя".

Олег Сенцов з Веронікою Вельч / Фото з сімейного архіву

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У березні 2023 року Сенцов вперше наживо побачив свого сина. Для Олега це була дуже зворушлива зустріч, про яку він написав так: "Той момент, коли Дем'ян усвідомлює, що тато існує не тільки у телефоні". За словами дружини Вероніки, "для Демі основне, що тато його любить, робить смішні гримаси через відеозв'язок і при зустрічі лоскоче бородою та високо підкидає на ручках".

Коли промовляє любов, то слова зайві,

– говорить Вероніка Вельч.

Олег Сенцов з сином Дем'яном / Фото з сімейного архіву

Після цього Сенцов довго не виходив у соцмережі, адже проходив навчання і готувався до нових боїв. "Ті, хто зараз в окопах, дають час твоїм хлопцям на підготовку. А взвод, яким ти керуєш, повинен бути кращим, щоб відпрацювати на максимум, але у штурмових ротах довго не живуть", – додав режисер.

На початку червня 2023 року Олега підвищили до звання "молодший лейтенант". Відтепер він в офіцерському складі. "Нам не легко, але ми виконаємо свою роботу. Честь маю!", – писав Сенцов.

Олега Сенцова підвищили у званні / Фото з фейсбуку Олега

Нещодавно, 20 червня, Сенцов повідомив, що окупанти підбили їхню машину. Він з екіпажем зміг врятуватися. "Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й зазнали втрат. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти. Війна за нашу землю продовжується. Вічна слава тим, хто загинув, визволяючи Україну від загарбників", – писав Олег.

Як повідомляє Вероніка, для Олега війна – це жахливо. І "не так важливо, що він говорить, набагато важливіше те, про що мовчить", – підсумувала жінка.

Олег Сенцов на війні / Фото з фейсбуку Олега