Известно, что Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, получившим звание Героя Украины. Олег Сенцов отметил, что мы отомстим за каждого погибшего воина.

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Олег Сенцов отреагировал на смерть Героя Украины "Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла

"Да Винчи" с 18 лет защищал Украину от врага. Герой бросил учебу и с Майдана ушел на фронт. После начала полномасштабного вторжения России в Украину герой продолжил оборонять Украину. В частности, в Киевской области и в Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи. Впоследствии "Да Винчи" защищал Бахмут.

Почивай с миром. Мы отомстим за каждого погибшего Героя!,

– написал Олег Сенцов.



Дмитрий Коцюбайло / Фото из фейсбука Сенцова

Редакция 24 Канала выражает соболезнование близким погибшего героя. Вечная память.