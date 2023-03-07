Знаменитость написала в своих соцсетях о том, как изменилась за год войны. К сообщению прикрепила теплое черно-белое фото с украинским военачальником.

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Ада Роговцева рассказала о своем состоянии и показала теплое фото с Залужным

Актриса поделилась, что год назад хоть и было очень страшно, однако не было уныния. Но за фронт и украинских бойцов болит каждый день.

Всем сердцем молюсь непрестанно. Так болит тот фронт, столько родных людей на том фронте. Не останавливаю молитвы ни на мгновение. Год назад было страшно, но не было уныния. А сейчас накрывает время от времени, потому что невыносимо!,

– написала Роговцева.

"Боже! Дай силы и защиты каждому бойцу! Дай Бог силы и защиты генералу Залужному! Молюсь и верю! Вы удержали Украину, Валерий Федорович! Вы ее уволите!", - дополнила актриса.



Ада Роговцева с Валерием Залежным / Фото из фейсбука актрисы

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