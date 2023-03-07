Відомо, що Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, який отримав звання Героя України. Олег Сенцов зазначив, що ми помстимося за кожного загиблого воїна.
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Олег Сенцов відреагував на смерть Героя України "Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла
"Да Вінчі" з 18 років боронив Україну від ворога. Герой кинув навчання та з Майдану пішов на фронт. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну герой продовжив обороняти Україну. Зокрема, на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії. Згодом "Да Вінчі" захищав Бахмут.
Спочивай з миром. Ми помстимося за кожного загиблого Героя!,
– написав Олег Сенцов.
Дмитро Коцюбайло / Фото з фейсбуку Сенцова