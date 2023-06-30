Отже, 24 Канал пропонує вам добірку з п'яти крутих серіалів, які гарантовано зроблять ваші вихідні цікавими й незабутніми. Гарного перегляду!

Дивіться також 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які варто переглянути

5 крутих серіалів на вихідні, щоб не нудьгувати

"Джинні і Джорджія"

Серіал розкриває складні стосунки між матір'ю та дочкою, які відрізняються стосунками, які були в їхній власній родині. Крім того, в серіалі розглядається низка соціальних та культурних питань, таких як расизм, насильство, шкільне життя та сексуальність.

Серіал розповідає історію матері Джинні та її двох дітей, Джорджі та Остіна, які переїжджають у маленьке містечко Нова-Скотія, де вони намагаються розпочати нове життя після того, як їхній батько помер.

"Джинні і Джорджія": дивіться трейлер



"Безсоромні"

Серіал про цікаве життя родини Ґаллаґерів. Це справжній сміх і розваги. Вони не знають нудьги та рутини, адже їхні пригоди завжди наповнені жартами, кумедними ситуаціями та веселими випадками. Незалежно від того, які труднощі стикаються на їхньому шляху, вони завжди знаходять спосіб розсмішити і вразити своїм безтурботним підходом до життя.

"Безсоромні": дивіться трейлер

"Любов і смерть"

У Кенді Монтґомері та Бетті Ґор багато спільного: вони обидві є членами церковного хору, їхні доньки – найкращі подруги, а чоловіки успішно працюють у Кремнієвій долині. Але за картинкою ідеального життя ховаються страшні таємниці, і незабаром одна з них опиниться в руках вбивці.

"Любов і смерть": дивіться трейлер



"Арнольд"

Цей відвертий документальний серіал розповідає про життя та кар'єру Арнольда Шварценеггера з усією його багатогранністю: від першокласного бодибілдера до незмінної голлівудської зірки та політика.

"Арнольд": дивіться трейлер

"Білий лотос"

Це доволі цікавий серіал і не менш дивним сюжетом. Однак, він "затягує" і не відпускає до останньої хвилини. Особливо музика впливає на глядача, яка створює додаткову емоційну метушню. Відомо, що це гостра соціальна сатира, яка зображає історії різних співробітників та гостей ексклюзивного гавайського курорту протягом одного тижня. Спершу здається, що всякий герой – ідеальний, але це не так. У кожному епізоді серіалу життя персонажів сильно змінюються, їхні таємниці розкривають з кожним днем.

У другому сезоні, до речі, беруть участь інші герої з новими історіями у ще одному готелі для багатих.

"Білий лотос": дивіться трейлер