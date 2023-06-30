Итак, 24 Канал предлагает вам подборку из пяти крутых сериалов, которые гарантированно сделают ваши выходные интересными и незабываемыми. Хорошего просмотра!

Смотрите также 10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые стоит просмотреть

5 крутых сериалов на выходные, чтобы не скучать

"Джинни и Джорджия"

Сериал раскрывает сложные отношения между матерью и дочерью, отличающиеся отношениями, которые были в их собственной семье. Кроме того, в сериале рассматривается ряд социальных и культурных вопросов, таких как расизм, насилие, школьная жизнь и сексуальность.

Сериал рассказывает историю матери Джинни и ее двоих детей, Джорджи и Остина, переезжающих в маленький городок Нова-Скотия, где они пытаются начать новую жизнь после того, как их отец скончался.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер



"Бесстыдные"

Сериал об интересной жизни семьи Галлагеров. Это настоящий смех и развлечения. Они не знают скуки и рутины, ведь их приключения всегда наполнены шутками, забавными ситуациями и веселыми случаями. Независимо от того, какие трудности сталкиваются на их пути, они всегда находят способ рассмешить и поразить беззаботным подходом к жизни.

"Бесстыдные": смотрите трейлер

"Любовь и смерть"

У Кенди Монтгомери и Бетти Гор много общего: они обе являются членами церковного хора, их дочери – лучшие подруги, а мужчины успешно работают в Кремниевой долине. Но за картинкой идеальной жизни скрываются страшные тайны, и вскоре одна из них окажется в руках убийцы.

"Любовь и смерть": смотрите трейлер



"Арнольд"

Этот откровенный документальный сериал повествует о жизни и карьере Арнольда Шварценеггера со всей его многогранностью: от первоклассного бодибилдера до неизменной голливудской звезды и политика.

"Арнольд": смотрите трейлер

"Белый лотос"

Это интересный сериал и не менее странным сюжетом. Однако он "затягивает" и не отпускает до последней минуты. Особенно музыка влияет на зрителя, создающего дополнительную эмоциональную суету. Известно, что это острая социальная сатира, изображающая истории разных сотрудников и гостей эксклюзивного гавайского курорта в течение одной недели. Сначала кажется, что всякий герой – идеален, но это не так. В каждом эпизоде сериала жизни персонажей сильно изменяются, их тайны раскрывают с каждым днем.

Во втором сезоне, кстати, участвуют другие герои с новыми историями в еще одном отеле для богатых.

"Белый лотос": смотрите трейлер