Второе место среди проектов заняли украинский фильм "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и сериал "Гламур" об одержимом косметикой Марке, сообщает 24 Канал. Драму, комедию, приключения или боевик – на Netflix всегда есть что посмотреть.
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Самые популярные фильмы на Netflix
За период с 19 по 25 июня в Украине больше всего пересматривали приключенческий боевик с Крисом Гемсвортом "Эвакуация 2". Он основывается на графическом романе Ciudad Анда Паркса, Джо Руссо, Энтони Руссо, Фернандо Леон Гонсалес и Эрика Скиллмана.
В фильме говорится об наемном убийце Тайлере Рейке, который в очередной раз отправляется на смертельную миссию. В этот раз ему поручено спасать семью безжалостного грузинского преступника. События разворачиваются в заснеженном регионе Восточной Европы, создавая особую атмосферу.
"Эвакуация 2": смотрите трейлер
Больше фильмов в рейтинге:
- "Люксембург, Люксембург", 2023;
- "Эвакуация", 2020 год;
- "Из моего окна: За морями", 2023 год;
- "Пой 2", 2021 год;
- "Памфир", 2022 год;
- "Идеальная находка", 2023 год;
- "Игра на понижение", 2015 год;
- "Мать", 2023 год;
- "Из моего окна", 2022 год.
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Самые популярные сериалы на Netflix
Среди сериалов лидерскую позицию занимает 6 сезон мрачной сатирической антологии журналиста Чарли Брукера "Черное зеркало". Шоу показывает влияние современных технологий на жизнь людей. В 6 сезоне "Черного зеркала" привлечен большой звездный состав, в том числе Зази Битц, Джош Гартнетт, Аарон Пол, Сальма Гаек, Энни Мерфи и другие.
"Черное зеркало" 6 сезон: смотрите трейлер
Больше сериалов в рейтинге:
- "Гламур", 1 сезон;
- "Черное зеркало", 5 сезон;
- "Черное зеркало", 1 сезон;
- "Фубар", 1 сезон;
- "Арнольд", 1 сезон;
- "Наша планета ІІ", 2 сезон;
- "Королева Шарлотта: История Бриджертонов", 1 сезон;
- "Ночной агент", 1 сезон;
- "Черное зеркало", 4 сезон.