До списку фільмів потрапила також українська стрічка "Люксембург, Люксембург" та комедія "Сусідка" з Ксенією Мішиною. Нижче знайомтеся зі всіма проєктами зі списку та обирайте собі щось до душі.

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Найпопулярніші фільми Netflix серед українців

Фільм, який найчастіше переглядали українці за період від 17 до 23 липня, – іспанський постапокаліптичний трилер жахів "Пташиний короб Барселона". У проєкті зіграли актори Маріо Касас, Алехандра Говард, Джорджина Кемпбелл, Найла Шуберт, Дієго Кальва, Леонардо Сбараглія та інші.

Після того, як загадкова істота невідомого походження винищує населення планети, Себастьян та його дочка вступають у велику власну пригоду – боротьбу за виживання у Барселоні.

"Пташиний короб Барселона": дивіться трейлер

Більше проєктів у рейтингу:

"Родичі поза законом", 2023 рік;

"Сусідка", 2022 рік;

"Агент Джонні Інгліш: Нова місія", 2018 рік;

"Пан Самоходик і тамплієри", 2023 рік;

"Пташиний короб", 2018 рік;

"Німона", 2023 рік;

"Люксембург, Люксембург", 2023 рік;

"Щенячий патруль у кіно", 2021 рік;

"Найглибше занурення", 2023 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix серед українців / Netflix

Найпопулярніші серіали Netflix серед українців

Найпопулярнішим серіалом став 3 сезон "Відьмака". Ґеральт із Рівії, мутант, найманий мисливець на монстрів, вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ. У 3 сезоні Ґеральт і Єннефер намагаються вберегти Цірі, поки на континенті точиться війна.

"Відьмак" 3 сезон: дивіться трейлер

Більше проєктів у рейтингу:

"Чорне дзеркало", 6 сезон;

"Гламур", 1 сезон;

"Відьмак", 1 сезон;

"Відьмак", 2 сезон;

"Нічний агент", 1 сезон;

"Фубар", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон;

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти", 1 сезон;

"Чорне дзеркало", 1 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix серед українців / Фото Netflix