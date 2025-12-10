Одразу дві українські стрічки у топах Netflix: найпопулярніші фільми, які зараз дивляться усі

Платформа Netflix вчергове опублікувала список із десяти фільмів, які зараз найбільше переглядають українці. У списку навіть опинились дві українські стрічки – "Каховський об'єкт" та "Потяг у 31 грудня".

Крім того, все більше популярності набирають нові новорічні фільми, пише 24 Канал із посиланням на Netflix.

Зверніть увагу Яких відомих героїв кіно спершу ненавиділи, а згодом полюбили

Які фільми зараз популярні на Netflix?

Перше місце у рейтингу отримала святкова стрічка "Мій таємний Санта". Ця різдвяна романтична комедія вийшла на платформі 3 грудня. За сюжетом, жінка, яка втратила роботу, вирішила переодягтись у літнього чоловіка, щоб отримати "посаду" Санта-Клауса у місцевому гірськолижному курорті. Та раптом менеджер курорту починає догадуватись, що щось в цій історії не так, а у серці жінки зароджується почуття кохання.

Рейтинг IMDb: 5,7

"Мій таємний Санта": дивіться онлайн трейлер фільму

На другому місці – "Троль 2". У Норвегії прокидається новий, могутніший і хитріший гігантський троль, погрожуючи зруйнувати все. Палеонтолог Нора Тідеманн, радник Андреас Ісаксен і капітан Кріс змушені знову об'єднатися, щоб зупинити його. Вони звертаються по допомогу іншого троля, щоб той протистояв новому монстру.

Рейтинг IMDb: 5,4

"Троль 2": дивіться онлайн трейлер фільму

І бронзовий призер – фільм "Святкове пограбування". Двоє дрібних злодюжок, Софія та Нік, випадково дізнаються про плани один одного пограбувати один і той же великий універмаг напередодні Різдва. Вони вирішують об'єднатись у команду, щоб реалізувати план.Однак несподівані перешкоди та почуття, що виникають між ними, перетворюють злочинний задум на історію кохання, ставлячи під питання їхню місію та майбутнє стосунків.

Рейтинг IMDb: 5,7

"Святкове пограбування": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми дивляться українці:

"Джей Келлі" – рейтинг IMDb – 6,6;

– рейтинг IMDb – 6,6; "Труднощі із шампанським" – рейтинг IMDb – 6,0;

– рейтинг IMDb – 6,0; "Каховський об'єкт" – рейтинг IMDb – 4,9;

– рейтинг IMDb – 4,9; "Троль" – рейтинг IMDb – 5,8;

– рейтинг IMDb – 5,8; "Потяг у 31 грудня" – рейтинг IMDb – 6,6;

– рейтинг IMDb – 6,6; "Лише уві сні" – рейтинг IMDb – 6,5;

– рейтинг IMDb – 6,5; "Франкенштайн" – рейтинг IMDb – 7,5.

Які серіали зараз популярні на Netflix?

Перші три місця у рейтингу розділили між собою різні сезони популярного серіалу "Дивних див". Крім того, до списку увійшли "Покинуті" та "Звір у мені".