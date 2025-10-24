Для сімейного перегляду: 4 мультфільми на Netflix, які найчастіше дивляться українці

Мультфільми – це те, що люблять дивитися і діти, і дорослі. Вони ідеально підходять для сімейного кіновечора.

Сьогодні редакція 24 Каналу розповість, які мультфільми зараз українці дивляться на Netflix найчастіше. Зберігайте нашу добірку й обирайте, що подивитися зі сім'єю на вихідних.

Найпопулярніші мультфільми на Netflix (Україна)

"Секрети домашніх тварин 2"

Це сиквел до мультфільму "Секрети домашніх тварин", що вийшов у 2016 році. Пес Макс разом з друзями проводить звичайні дні: чекає, поки господарів повернуться додому з роботи та навчання. Аж раптом стається тривожна подія. Хазяйка приводить Макса до ветеринарної клініки.

"Секрети домашніх тварин 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Кейпоп-мисливці на демонів"

Коли зірки K-pop – Румі, Міра та Зої не збирають стадіони й не очолюють чарти Billboard, то стають мисливцями на демонів, щоб захистити своїх шанувальників від небезпеки. Дівчата повинні зіткнутися з найбільшою загрозою – бойз-бендом, який складається з демонів.

"Кейпоп-мисливці на демонів": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Сімейка дурків"

У мультфільмі розповідається про нещасних пана і пані Дурко, які володіють небезпечним парком розваг і швидко приходять до влади у своєму містечку. Це призводить до конфлікту між сім'єю, двома дітьми й спільнотою чарівних тварин, які хочуть їх зупинити.

"Сімейка дурків": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Секрети домашніх тварин"

Події мультфільму відбуваються у Нью-Йорку, де живе пес Макс і його господиня Кеті. Ідеальне життя домашнього улюбленця змінює поява в домі великого волохатого собаки Дюка.

Їм не вдається знайти спільну мову, але Макс і Дюк навіть не уявляють, що буде попереду.

"Секрети домашніх тварин": дивіться онлайн трейлер мультфільму

