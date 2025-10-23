У листопаді на Netflix вийде чимало серіалів – як абсолютно нові драми, так і продовження хітів. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь про найцікавіші варіанти для перегляду.

"Убитий блискавкою"

Прем'єра: 6 листопада

Історичний мінісеріал створений за мотивами роману "Майбутнє республіки". Він розповість про Джеймса Гарфілда, його життя на посту президента США та події, що передували його вбивству. Гарфілд помер від рук Чарльза Гіто – його палкого шанувальника.

"Убитий блискавкою": дивіться трейлер онлайн

"Пані Плеймен"

Прем'єра: 12 листопада

У центрі сюжету серіалу – Аделіна Таттіло – головна редакторка першого еротичного журналу в Італії Playmen. Після розлучення з чоловіком та постійних труднощів героїня не збирається опускати руки. Вона збирає команду талановитих редакторів та засновує журнал, який починає справжню революцію в консервативному Римі 1970-х.

"Пані Плеймен": дивіться трейлер онлайн

"Звір у мені"

Прем'єра: 13 листопада

Письменниця Еґґі Віґґс після втрати сина втрачає свій талант та вирішує залишити публічне життя позаду. Раптом у будинок поруч оселяється впливовий чоловік Найл Джарвіс, якого колись звинувачували у зникненні своєї дружити. Еґґі зацікавлюється Найлом і секретами, які він приховує. Так жінка повертається до життя.

"Звір у мені": дивіться трейлер онлайн

"Таємний інформатор" 2 сезон

Прем'єра: 20 листопада

Після смерті дружини Чарльз відчуває, що його життя стало нудним і рутинним. Побачивши оголошення приватного детектива, він вирішує наважитись на нову роботу. Чарльз має проникнути в будинок для літніх людей, щоб розкрити таємницю родинної реліквії, яку вкрали. У листопаді вийде другий сезон захопливої історії.

"Таємний інформатор" 2 сезон: перший погляд на серіал

"Дивні дива" 5 сезон

Прем'єра: 26 листопада

У листопаді вийде перша частина нового сезону культового серіалу. Він розповідає про події, що відбуваються у штаті Індіана у 1980-х роках. Троє друзів, які вирушили на пошуки зниклого Вілла, дізналися про паралельний світ. Він існує в їхньому містечку та загрожує всім навколо.

Події 5 сезону відбуватимуться у 1987. Одинадцяту продовжують переслідувати, уряд ізолював місто, а фінальна битва наближається.

"Дивні дива" 5 сезон: дивіться трейлер онлайн

