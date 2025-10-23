В ноябре на Netflix выйдет немало сериалов – как совершенно новые драмы, так и продолжение хитов. В материале 24 Канала узнавайте о самых интересных вариантах для просмотра.
Интересно Как в реальной жизни выглядят актеры сериала "Дом Гиннесов", который покорил украинцев
"Убитый молнией"
Премьера: 6 ноября
Исторический мини-сериал создан по мотивам романа "Будущее республики". Он расскажет о Джеймсе Гарфилде, его жизни на посту президента США и событиях, предшествовавших его убийству. Гарфилд умер от рук Чарльза Гито – его горячего поклонника.
"Убитый молнией": смотрите трейлер онлайн
"Миссис Плеймен"
Премьера: 12 ноября
В центре сюжета сериала – Аделина Таттило – главный редактор первого эротического журнала в Италии Playmen. После развода с мужем и постоянных трудностей героиня не собирается опускать руки. Она собирает команду талантливых редакторов и основывает журнал, который начинает настоящую революцию в консервативном Риме 1970-х.
"Госпожа Плеймен": смотрите трейлер онлайн
"Зверь во мне"
Премьера: 13 ноября
Писательница Эгги Виггс после потери сына теряет свой талант и решает оставить публичную жизнь позади. Вдруг в дом рядом поселяется влиятельный человек Найл Джарвис, которого когда-то обвиняли в исчезновении своей подруги. Эгги заинтересовывается Найлом и секретами, которые он скрывает. Так женщина возвращается к жизни.
"Зверь во мне": смотрите трейлер онлайн
"Тайный информатор" 2 сезон
Премьера: 20 ноября
После смерти жены Чарльз чувствует, что его жизнь стала скучной и рутинной. Увидев объявление частного детектива, он решает решиться на новую работу. Чарльз должен проникнуть в дом престарелых, чтобы раскрыть тайну семейной реликвии, которую украли. В ноябре выйдет второй сезон увлекательной истории.
"Тайный осведомитель" 2 сезон: первый взгляд на сериал
"Очень странные дела" 5 сезон
Премьера: 26 ноября
В ноябре выйдет первая часть нового сезона культового сериала. Он рассказывает о событиях, происходящих в штате Индиана в 1980-х годах. Трое друзей, которые отправились на поиски пропавшего Уилла, узнали о параллельном мире. Он существует в их городке и угрожает всем вокруг.
События 5 сезона будут происходить в 1987. Одиннадцатую продолжают преследовать, правительство изолировало город, а финальная битва приближается.
"Очень странные дела" 5 сезон: смотрите трейлер онлайн
Сейчас на Netflix один из самых популярных сериалов – "Чудовище: История Эда Гина". Ранее мы рассказывали, какие детали в этой драме являются выдумкой.