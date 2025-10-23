В ноябре на Netflix выйдет немало сериалов – как совершенно новые драмы, так и продолжение хитов. В материале 24 Канала узнавайте о самых интересных вариантах для просмотра.

"Убитый молнией"

Премьера: 6 ноября

Исторический мини-сериал создан по мотивам романа "Будущее республики". Он расскажет о Джеймсе Гарфилде, его жизни на посту президента США и событиях, предшествовавших его убийству. Гарфилд умер от рук Чарльза Гито – его горячего поклонника.

"Убитый молнией": смотрите трейлер онлайн

"Миссис Плеймен"

Премьера: 12 ноября

В центре сюжета сериала – Аделина Таттило – главный редактор первого эротического журнала в Италии Playmen. После развода с мужем и постоянных трудностей героиня не собирается опускать руки. Она собирает команду талантливых редакторов и основывает журнал, который начинает настоящую революцию в консервативном Риме 1970-х.

"Госпожа Плеймен": смотрите трейлер онлайн

"Зверь во мне"

Премьера: 13 ноября

Писательница Эгги Виггс после потери сына теряет свой талант и решает оставить публичную жизнь позади. Вдруг в дом рядом поселяется влиятельный человек Найл Джарвис, которого когда-то обвиняли в исчезновении своей подруги. Эгги заинтересовывается Найлом и секретами, которые он скрывает. Так женщина возвращается к жизни.

"Зверь во мне": смотрите трейлер онлайн

"Тайный информатор" 2 сезон

Премьера: 20 ноября

После смерти жены Чарльз чувствует, что его жизнь стала скучной и рутинной. Увидев объявление частного детектива, он решает решиться на новую работу. Чарльз должен проникнуть в дом престарелых, чтобы раскрыть тайну семейной реликвии, которую украли. В ноябре выйдет второй сезон увлекательной истории.

"Тайный осведомитель" 2 сезон: первый взгляд на сериал

"Очень странные дела" 5 сезон

Премьера: 26 ноября

В ноябре выйдет первая часть нового сезона культового сериала. Он рассказывает о событиях, происходящих в штате Индиана в 1980-х годах. Трое друзей, которые отправились на поиски пропавшего Уилла, узнали о параллельном мире. Он существует в их городке и угрожает всем вокруг.

События 5 сезона будут происходить в 1987. Одиннадцатую продолжают преследовать, правительство изолировало город, а финальная битва приближается.

"Очень странные дела" 5 сезон: смотрите трейлер онлайн

Сейчас на Netflix один из самых популярных сериалов – "Чудовище: История Эда Гина". Ранее мы рассказывали, какие детали в этой драме являются выдумкой.