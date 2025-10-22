Актеры "Дома Гиннесов" поразили зрителей своей игрой, харизмой и смогли влюбить людей в этот сериал. Как они выглядят в реальной жизни – в материале 24 Канала.

Как в реальной жизни выглядят актеры сериала "Дом Гиннесов"?

Энтони Бойл (Артур Гиннес)

Энтони Бойл / Коллаж Кино 24

Луис Партридж (Эдвард Гиннес)

Луис Партридж / Коллаж Кино 24

Эмили Ферн (Энн Планкет)

Эмили Ферн / Коллаж Кино 24

Финн О'Ши (Бенджамин Гиннес)

Финн О'Ши / Коллаж Кино 24

Джеймс Нортон (Шон Рафферти)

Джеймс Нортон / Коллаж Кино 24

Ниам Маккормак (Эллен Кокрейн)

Ниам Маккормак / Коллаж Кино 24

Гильда Фей (Султан)

Гильда Фей / Коллаж Кино 24

Энн Скелли (Аделаида Гиннес)

Энн Скелли / Коллаж Кино 24

О чем сериал "Дом Гиннесов"?

В сериале показан Дублин и Нью-Йорк XIX века. Бенджамин Гиннес смог сделать свою пивоварню успешной. Когда мужчина умирает, судьба заведения переходит в руки его четырех детей: Артура, Эдварда, Энн и Бена. Однако каждый из них имеет собственную тайну.

"Дом Гиннесов": смотрите онлайн трейлер сериала

