Актеры "Дома Гиннесов" поразили зрителей своей игрой, харизмой и смогли влюбить людей в этот сериал. Как они выглядят в реальной жизни – в материале 24 Канала.
Как в реальной жизни выглядят актеры сериала "Дом Гиннесов"?
Энтони Бойл (Артур Гиннес)
Энтони Бойл / Коллаж Кино 24
Луис Партридж (Эдвард Гиннес)
Луис Партридж / Коллаж Кино 24
Эмили Ферн (Энн Планкет)
Эмили Ферн / Коллаж Кино 24
Финн О'Ши (Бенджамин Гиннес)
Финн О'Ши / Коллаж Кино 24
Джеймс Нортон (Шон Рафферти)
Джеймс Нортон / Коллаж Кино 24
Ниам Маккормак (Эллен Кокрейн)
Ниам Маккормак / Коллаж Кино 24
Гильда Фей (Султан)
Гильда Фей / Коллаж Кино 24
Энн Скелли (Аделаида Гиннес)
Энн Скелли / Коллаж Кино 24
О чем сериал "Дом Гиннесов"?
В сериале показан Дублин и Нью-Йорк XIX века. Бенджамин Гиннес смог сделать свою пивоварню успешной. Когда мужчина умирает, судьба заведения переходит в руки его четырех детей: Артура, Эдварда, Энн и Бена. Однако каждый из них имеет собственную тайну.
"Дом Гиннесов": смотрите онлайн трейлер сериала
