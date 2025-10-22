Актори "Домі Гіннесів" вразили глядачів своєю грою, харизмою і змогли закохати людей в цей серіал. Як вони виглядають у реальному житті – у матеріалі 24 Каналу.
Як у реальному житті виглядають актори серіалу "Дім Гіннесів"?
Ентоні Бойл (Артур Гіннес)
Ентоні Бойл / Колаж Кіно 24
Луїс Партрідж (Едвард Гіннес)
Луїс Партрідж / Колаж Кіно 24
Емілі Ферн (Енн Планкет)
Емілі Ферн / Колаж Кіно 24
Фінн О'ші (Бенджамін Гіннес)
Фінн О'ші / Колаж Кіно 24
Джеймс Нортон (Шон Рафферті)
Джеймс Нортон / Колаж Кіно 24
Ніам Маккормак (Еллен Кокрейн)
Ніам Маккормак / Колаж Кіно 24
Гільда Фей (Султан)
Гільда Фей / Колаж Кіно 24
Енн Скеллі (Аделаїда Гіннес)
Енн Скеллі / Колаж Кіно 24
Про що серіал "Дім Гіннесів"?
У серіалі показаний Дублін та Нью-Йорк XIX століття. Бенджамін Гіннес зміг зробити свою пивоварню успішною. Коли чоловік помирає, доля закладу переходить в руки його чотирьох дітей: Артура, Едварда, Енн і Бена. Однак кожен із них має власну таємницю.
"Дім Гіннесів": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще серіали зараз найпопулярніші на Netflix?
"Дипломатка" (3 сезони, 22 серії)
"Рекрути" (1 сезон, 8 серій)
"Бункер мільярдерів" (1 сезон, 8 серій)
"Чудовисько: Історія Еда Ґіда" (1 сезон, 8 серій)
"Неро" (1 сезон, 8 серій)
"Проблемні" (1 сезон, 8 серій)
"Вікторія Бекхем (1 сезон, 3 серії)
"Венздей" (2 сезони, 16 серій)
"Дивні дива" (4 сезони, 34 серії)