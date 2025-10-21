Одну з головних ролей у фільмі зіграла Ніколь Воллес: вона втілила роль Ноа. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про цю акторку.
Що відомо про Ніколь Воллес?
Ніколь Воллес – 23-річна іспанська акторка, яка вже здобула неабияку популярність, попри свій молодий вік. Вона зіграла головну роль у фільмах "Моя провина", "Твоя провина" та "Наша провина". Прем'єра останнього відбулася 16 жовтня 2025 року.
Ніколь набула великої популярності завдяки цій роботі, хоча займається не лише акторством. Вона також займається музикою і навіть випустила кілька власних синглів.
Крім того, Ніколь Воллес активно знімається у модних кампаніях та була першою амбасадоркою Dior Beauty в Іспанії. Її кар'єра лише на старті, але вже видно, що ця акторка точно має велике майбутнє.
Деталі особистого життя Ніколь не розголошує. У своєму інстаграмі акторка активно ділиться світлинами зі знімальних майданчиків, моментами свого повсякденного життя та модних фотосесій. Однак жодного натяку про стосунки наразі на її сторінці немає.
Що відомо про роль у фільмі "Наша провина"?
- Ноа – роль, яку зіграла Ніколі Воллес.
- Це головна героїня трилогії "Моя провина", "Твоя провина" та "Наша провина".
- Вона – рішуча та самовпевнена, та разом з тим чуттєва дівчина, у якої непроста доля.
- Мама виховувала її самостійно. А після того, як мама виходить заміж за багатого чоловіка, Ноа повинна переїхати до його будинку.
- Саме там вона познайомилась із Ніком, роль якого виконав Габріель Гевара.
- З цього моменту під спільним дахом цього дому для героїв починається справжнє випробовування.
- Між Ніком та Ноа – цілий спектр емоцій: спочатку це неприязнь, а згодом ця напруга переростає у заборонене кохання зведеного брата та сестри.