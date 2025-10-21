Обшуки йдуть за підозрою в зґвалтуванні студенток. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську правду.
Тривають обшуки скандального Андрія Білоуса: що відомо?
У січні 2025 року студентка Київського національного університету імені Карпенка-Карого звинуватила режисера та директора Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.
Нині ж у колишнього директора тривають обшуки за підозрою у зґвалтуванні студенток. Про це "Українській правді" повідомили правоохоронні органи. Наразі інших подробиць не розголошують.
Правоохоронні органи обшукують Білоуса / Фото Українська правда
До речі, днями стало відомо, що Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, відкриває свій театр. Подробиці – за посиланням.
Що передувало?
- Колишня студентка університету імені Карпенка-Карого оприлюднила анонімне відео, у якому звинуватила викладача Білоуса у сексуальних домаганнях.
- За словами дівчини, Білоус ставив недоречні запитання, надсилав фото інтимного характеру інших студенток і наполегливо просив робити те саме.
- Після публічного розголосу університет відсторонив Білоуса від викладання.
- Актори та працівники Молодого театру звернулися до КМДА з колективною заявою, вимагаючи його звільнення.
- 14 травня 2025 року Андрій Білоус добровільно залишив посаду директора та художнього керівника Молодого театру – відповідний наказ підписав Департамент культури КМДА.
- А тепер Андрій Білоус, звинувачений у сексуальних домаганнях, відкриває свій театр, під назвою Dark Club Theatre.