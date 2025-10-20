Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wonderzine Україна. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.

Андрій Білоус відкриває свій театр: що відомо?

Скандальний український режисер Андрій Білоус, який раніше добровільно звільнився з посади директора та художнього керівника Молодого театру, відкриває власний театр.

Крім того, уже анонсовано перші вистави, у яких візьмуть участь актори Молодого театру та студенти режисера. Серед учасників – Максим Зерко, актор театру "Культ", де незабаром Білоус поставить виставу за твором Дмитра Корчинського "Віденська кава", а також Іван Потапов з Молодого театру.

До інших постановок Dark Club Theatre від складу Молодого театру приєднаються Анастасія Блачжук (про це повідомляє телеграм-канал "Друга сцена"), Тетяна Стебловська та колишня акторка Молодого театру Тамара Яценко.

За словами працівників Молодого театру, дії Білоуса не стали несподіванкою, оскільки вони очікували цього.

Упевнені, що нічого з цього не вийде, і це буде повний провал. Ми як суспільство маємо повністю ігнорувати цей прояв збочення, не спонсорувати його й чекати дій правоохоронних органів стосовно пана Білоуса,

– наголосила працівниця Молодого театру Світлана Мамедова.

Нова команда Білоуса навіть не намагається приховувати своєї справжньої темної сутності, тому театр матиме назву Dark Club Theatre.

У чому звинувачують Андрія Білоуса?