Стрічка увійшла до найуспішніших релізів Центрально-Східної Європи та вийшла в кінотеатрах США, Канади, Австрії, Німеччини й інших країн. У матеріалі 24 Каналу – подробиці.

Тривають зйомки фільму "Коли ти розлучишся?": що відомо?

Романтична історія про кохання, авантюру навколо викрадення світового шедевра Поля Гогена отримує продовження. Герої першої частини вже встигли підкорити серця української та міжнародної аудиторії, а їхні фрази з фільму розійшлися на цитати та меми. Тепер вони зіткнуться з новими романтичними пригодами.

На екранах глядачі знову побачать улюблених акторів: Наталку Денисенко, Тоню Хижняк та Тараса Цимбалюка, які вже стали ототожненням нової хвилі українського жанрового кіно в Україні та світі.

Наразі знімальний процес другої частини під назвою "Коли ти розлучишся?" вже перетнув екватор. Цього разу історія виходить за межі однієї країни – команда працює у Болгарії. Знімання реалізуються в партнерстві з однією з найбільших місцевих кіностудій "Concept Studio" та видом на Чорне море. Адже Болгарія та Україна мають спільне море, спільну енергію та спільну мову емоцій, тому один з основних меседжів фільму – "Чорне море об'єднує".

Наша авантюрна історія про викрадення найвідомішого у світі діаманта на мальовничому чорноморському узбережжі – це історія з характером. Тут є поєднання ризику, пристрасті й кохання,

– коментує генеральний продюсер UCH Андрій Ногін.

Персонажі, які пройшли крізь випробування першої частини й тепер постануть перед ще складнішими виборами, новими спокусами та щирими одкровеннями.



Актори фільму "Коли ти розлучишся?" / Фото Пресслужба

До акторського складу сиквелу хіта приєдналася і зірка кіно та телебачення Анастасія Цимбалару. Деталі її ролі команда поки що тримає в секреті, але вже відомо, що саме її персонаж стане ключем до несподіваних поворотів сюжету й триматиме глядачів у напруженні до фінальних кадрів картини.

Режисер Олексій Комаровський зазначає, що фільм розповідає не про розлучення як кінець, а про процес переосмислення, коли ти починаєш чути себе, своє серце і справжні бажання.

До акторського складу долучився також і зірка болгарського кінематографа, актор Іво Араков, який додасть історії міжнародного звучання й нового шарму.

Наш фільм – це вже історія зі своїм відмінним стилем. Глядач очікує побачити знову наші фірмові атрибути: море, авантюру, загадкові обставини, якийсь коштовний артефакт і, звісно, кохання. І цього разу ми подаруємо вам Чорне море Одеси та Болгарії, діамант Хоупа за сотні мільйонів, шпигунський вайб, екшн і новий любовний трикутник з болгарським красенем,

– ділиться режисер фільму Олексій Комаровський.



Олексій Комаровський на зйомках / Фото Пресслужба

"Коли ти розлучишся" обіцяє бути не просто романтичною комедією, а спільною українсько-болгарською кінопригодою, яка показує, що любов, море і мистецтво не знають кордонів. За словами продюсерів, глядачі сміятимуться, плакатимуть, пізнаватимуть себе в героях і виходитимуть з кінотеатрів з відчуттям, що любов завжди перемагає, навіть якщо шлях до неї проходить через розставання.

Цікаві факти про знімання стрічки

Частину сцен знімають на узбережжі Чорного моря у старовинних міста Несебр та Созополь, це об'єкти світової культурної спадщини.

У постпродакшні фільму будуть залучені інноваційні технології AI.

Знімання на 90-футовій яхті відбулися у справжній Чорноморський шторм, всупереч сценарному плану.

"Коли ти розлучишся?" – це історія не про кінець, а про новий початок. Можливо, саме цей фільм нагадає нам, що любов – це подорож, а не пункт призначення. Прем'єра вже зовсім скоро. Чорне море об'єднує цього разу ще сильніше.