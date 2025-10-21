Лента вошла в число самых успешных релизов Центрально-Восточной Европы и вышла в кинотеатрах США, Канады, Австрии, Германии и других стран. В материале 24 Канала – подробности.

Продолжаются съемки фильма "Когда ты расстанешься?": что известно?

Романтическая история о любви, авантюре вокруг похищения мирового шедевра Поля Гогена получает продолжение. Герои первой части уже успели покорить сердца украинской и международной аудитории, а их фразы из фильма разошлись на цитаты и мемы. Теперь они столкнутся с новыми романтическими приключениями.

На экранах зрители снова увидят любимых актеров: Наталью Денисенко, Тоню Хижняк и Тараса Цымбалюка, которые уже стали отождествлением новой волны украинского жанрового кино в Украине и мире.

Сейчас съемочный процесс второй части под названием "Когда ты расстанешься?" уже пересек экватор. На этот раз история выходит за пределы одной страны – команда работает в Болгарии. Съемки реализуются в партнерстве с одной из крупнейших местных киностудий "Concept Studio" и видом на Черное море. Ведь Болгария и Украина имеют общее море, общую энергию и общий язык эмоций, поэтому один из основных месседжей фильма – "Черное море объединяет".

Наша авантюрная история о похищении известного в мире бриллианта на живописном черноморском побережье – это история с характером. Здесь есть сочетание риска, страсти и любви,

– комментирует генеральный продюсер UCH Андрей Ногин.

Персонажи, которые прошли через испытания первой части и теперь предстанут перед еще более сложными выборами, новыми соблазнами и искренними откровениями.



Актеры фильма "Когда ты расстанешься?" / Фото Пресс-служба

К актерскому составу сиквела присоединилась и звезда кино и телевидения Анастасия Цымбалару. Детали ее роли команда пока держит в секрете, но уже известно, что именно ее персонаж станет ключом к неожиданным поворотам сюжета и будет держать зрителей в напряжении до финальных кадров картины.

Режиссер Алексей Комаровский отмечает, что фильм рассказывает не о разводе как конце, а о процессе переосмысления, когда ты начинаешь слышать себя, свое сердце и настоящие желания.

К актерскому составу присоединился также и звезда болгарского кинематографа, актер Иво Араков, который придаст истории международного звучания и нового шарма.

Наш фильм – это уже история со своим отличным стилем. Зритель ожидает увидеть снова наши фирменные атрибуты: море, авантюру, загадочные обстоятельства, какой-то ценный артефакт и, конечно, любовь. И на этот раз мы подарим вам Черное море Одессы и Болгарии, бриллиант Хоупа за сотни миллионов, шпионский вайб, экшн и новый любовный треугольник с болгарским красавцем,

– делится режиссер фильма Алексей Комаровский.



Алексей Комаровский на съемках / Фото пресс-служба

"Когда ты расстанешься" обещает быть не просто романтической комедией, а совместной украинско-болгарской кинопригодой, которая показывает, что любовь, море и искусство не знают границ. По словам продюсеров, зрители будут смеяться, плакать, узнавать себя в героях и выходить из кинотеатров с ощущением, что любовь всегда побеждает, даже если путь к ней проходит через расставание.

Интересные факты о съемках ленты

Часть сцен снимают на побережье Черного моря в старинных городах Несебр и Созополь, это объекты мирового культурного наследия.

В постпродакшне фильма будут привлечены инновационные технологии AI.

Съемки на 90-футовой яхте состоялись в настоящий Черноморский шторм, вопреки сценарному плану.

"Когда ты расстанешься?" – это история не о конце, а о новом начале. Возможно, именно этот фильм напомнит нам, что любовь – это путешествие, а не пункт назначения. Премьера уже совсем скоро. Черное море объединяет в этот раз еще сильнее.