Больше всего Антонину запомнили благодаря роли Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша". Сегодня она продолжает сниматься в кинокартинах, а недавно еще и получила важную награду за свою деятельность, передает 24 Канал.

Где сейчас и чем занимается Антонина Хижняк?

В сентябре актриса поделилась невероятной новостью – она получила государственную награду, став заслуженной артисткой Украины.

Я очень благодарна за такую награду, но считаю, она принадлежит не только мне. Я думаю о тех моих коллегах, кто сейчас на фронте. О тех, кого мы уже никогда не увидим на съемочной площадке. Их жертва – это цена нашей свободы и возможности творить,

– написала Антонина Хижняк

Антонина Хижняк стала заслуженной артисткой / Фото из инстаграма

Актриса не скрывает, что у нее есть мечты, где бы она хотела себя попробовать в новых жанрах. К примеру, Антонина эксклюзивно в интервью на Кино 24 рассказала, что хотела бы себя попробовать в историческом проекте, байопике или спортивной драме.

В конце июня с ней произошел забавный случай. На официальной странице Белого дома опубликовали видео с Антониной. Все очень сильно удивились и предположили, что это искусственный интеллект сгенерировал ролик. Но позже звезда рассказала, что она записывала это видео для своего стокового видеобанка, а в администрации решили просто воспользоваться.

Сегодня Хижняк продолжает сниматься в украинских проектах. Одни из самых новых киноработ – сериал "Подмена" и фильм "Родительское собрание".

На днях актриса стала еще и героиней мема. Ее образ Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша" использовали для юмористических картинок на фоне выхода нового сезона "Холосятка" с Тарасом Цимбалюком.

Также известно, что актриса воспитывает сына от первого брака. Сейчас предполагают, что женщина находится в новых отношениях, однако не рассекречивает информации о вероятном избраннике.

Антонина Хижняк с сыном / Фото из инстаграма

Главное об Антонине Хижняк